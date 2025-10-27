С 26-го октября на Московской железнодорожной линии будет запущено 60 дополнительных пригородных составов.

С 26 октября 2025 года произошли изменения в расписании пригородных поездов МЖД. Это было вызвано окончанием работ по улучшению инфраструктуры на радиальных маршрутах, а также необходимостью согласования с расписанием движения дальнего следования. Всего было добавлено 60 дополнительных поездов.

В частности, на Белорусском и Савёловском направлениях возобновлено движение 10 экспрессов между Москвой и Одинцово, изменено время отправления 8 поездам (от 12 минут до 1 часа 19 минут), увеличена скорость движения 2 электричек (на 3 и 10 минут), изменено расписание 16 поездов на участке Москва – Усово. По просьбе пассажиров некоторым поездам добавлены дополнительные остановки.

На Курском и Рижском направлениях изменено время движения некоторых поездов, осуществляющих дальние рейсы. Некоторым электричкам увеличен маршрут следования, изменена станция отправления. Экспрессы №№ 7146 и 7155 в/из Серпухова теперь будут отправляться с Курского вокзала вместо Царицыно.

На Казанском направлении все поезда 6000-й серии Москва – Раменское теперь будут продолжать движение до остановочного пункта Ипподром. По требованию Московской области поезд № 6814 продлен на участке Куровская – Егорьевск с изменением времени отправления на 09:24. Назначен экспресс № 7190 на маршруте Москва – Пл. 88 км, который будет отправляться в 17:28 и ходить с понедельника по четверг с остановками Выхино, Бронницы, Белоозёрская, Виноградово, Конобеево. Кроме того, некоторым поездам добавлены дополнительные остановки, изменен маршрут и дни движения некоторых электричек. Увеличена скорость 7 поездов дальних маршрутов, в том числе № 6997 Рязань – Москва на 31 минуту, № 6992 Москва – Рязань на 22 минуты.

На направлениях Горьковское и Киевское запланированы 6 пригородных электропоездов, увеличена скорость 8 дальнего следования на 4-22 минуты, некоторым электропоездам добавлены дополнительные станции, а некоторые поезда получили измененный маршрут.

На Павелецком направлении запланированы 2 экспресса между Москвой и Ожерельем, а также один до Узуново. На участке от Москвы до Бирюлево будут курсировать 10 пригородных поездов. Изменено расписание 7 электропоездов. 24 поезда получили дополнительные станции. Увеличена скорость 3 поездам дальнего следования на 7-9 минут.

На Ярославском направлении 2 экспресса между Москвой и Сергиевым Посадом будут работать ежедневно. Запланировано 14 поездов между Москвой, Мытищами, Пушкино и Болшево. Некоторым поездам изменены дни работы, некоторым электропоездам добавлены дополнительные станции. Увеличена скорость 3 поездам на маршруте Москва – Александров на 10-15 минут. 7 поездам, работающим в вечернее время, скорректировано время отправления.

На Большом кольце МЖД в выходные дни запланированы 2 дополнительных поезда – № 6904 Яганово — Михнево с отправлением в 09:15 и № 6873/6973 Бекасово-1 — Детково — Яганово с отправлением в 06:08. В расписание поездов внесены некоторые изменения, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.