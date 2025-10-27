Участники глобального инвестиционного форума в Татарстане познакомились с деятельностью предприятий железнодорожной отрасли.

10:07

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Участники совместного российско-китайского форума «Инвестиционный маршрут. Станция Агрыз», проходившего в Республике Татарстан с 22 по 24 октября 2025 года, имели возможность ознакомиться с железнодорожной инфраструктурой Горьковской магистрали.

Среди присутствующих на мероприятии были начальник Горьковской железной дороги, заместитель начальника дороги по взаимодействию с органами власти Владимир Тюленев, заместитель начальника дороги по Ижевскому территориальному управлению Александр Кузнецов.

В процессе знакомства с транспортной и логистической инфраструктурой района участники форума посетили железнодорожные предприятия. Делегация посетила сервисное локомотивное депо Агрыз-Южный, где проводится ремонт и техническое обслуживание тепловозов для всей Горьковской магистрали.

Участникам была организована экскурсия в музей эксплуатационного локомотивного депо Агрыз, где гости республики узнали об истории развития стальных магистралей, о строительстве линии Казань – Екатеринбург и вкладе железнодорожников в Победу в Великой Отечественной войне.

В Агрызском филиале Нижнекамского колледжа транспортной инфраструктуры гостям рассказали о подготовке кадров для железнодорожного транспорта. Студенты колледжа успешно осваивают специальности машиниста локомотива, слесаря по ремонту подвижного состава.

На железнодорожном вокзале Ижевск участники ознакомились с современными сервисами, которые предоставляются пассажирам поездов. Также участники посетили выставку, представленную в рамках художественно-экологического проекта. Автор панно Радик Ибрашев создает свои работы из частей компьютерных клавиатур, пластиковых крышек, цветных карандашей, ниток и других материалов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.