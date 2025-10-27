Транспортировка грузов через границу Нижнеленинское – Тунцзян в период с января по сентябрь 2025 года увеличилась на 10,2%

09:10

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В течение первых 9 месяцев 2025 года через пограничный переход Дальневосточной железной дороги Нижнеленинское (Россия) – Тунцзян (Китай) в рамках экспортно-импортных операций было перевезено 6,6 млн тонн разнообразных грузов. Это на 10,2% больше, по сравнению с тем же периодом предыдущего года. В частности, на экспорт было отправлено 3,1 млн тонн угля (+12,8%) и 1,6 млн тонн руды (увеличение – в 1,3 раза).

Также наблюдается рост экспортно-импортных грузоперевозок через пограничный переход Гродеково (Россия) – Суйфэньхэ (Китай) — до 6,5 млн тонн (+1,1%). Из этого объема на экспорт в Китай было отправлено 3,3 млн тонн угля (+14,2%) и 1,4 млн тонн руды (увеличение – в 1,7 раза).

В общей сложности с января по сентябрь текущего года через железнодорожные пограничные переходы ДВЖД было перевезено 13,7 млн тонн грузов (-2,3%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.