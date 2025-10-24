С начала 18 ноября 2025 года, в Алтайском регионе, пригородный поезд под названием «Калина красная» будет осуществлять дополнительную станцию для остановки.

С 18 ноября, в ответ на просьбы пассажиров, быстрый пригородный поезд «Калина красная» № 7010/7009, следующий по маршруту Барнаул – Бийск – Барнаул, будет осуществлять дополнительную остановку на станции Кузнечная: отъезд из Барнаула в 09:10, из Бийска в 20:02. В связи с этим, время движения поезда изменится на 1-7 минут.

Введение дополнительной остановки даст возможность жителям Новоалтайска и Бийска путешествовать на тематическом поезде, обходя Барнаул и, таким образом, экономя время.

Отметим, что до станции Кузнечная жители Новоалтайска могут доехать на автобусах до остановки Микрорайон Дорожник.

Билеты на пригородный поезд можно приобрести через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», на веб-сайте ОАО «РЖД» или в кассах. Все льготы, доступные в пригородном железнодорожном транспорте, сохраняются. Продажа билетов начинается за 10 дней до даты поездки. Более подробную информацию можно найти на веб-сайте АО «Алтай-Пригород» или по телефону: +7 (3852) 29-21-68, сообщает служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.