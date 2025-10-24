Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С начала 18 ноября 2025 года, в Алтайском регионе, пригородный поезд под названием «Калина красная» будет осуществлять дополнительную станцию для остановки.

2025-10-24 14:10
С начала 18 ноября 2025 года, в Алтайском регионе, пригородный поезд под названием «Калина красная» будет осуществлять дополнительную станцию для остановки.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 18 ноября, в ответ на просьбы пассажиров, быстрый пригородный поезд «Калина красная» № 7010/7009, следующий по маршруту Барнаул – Бийск – Барнаул, будет осуществлять дополнительную остановку на станции Кузнечная: отъезд из Барнаула в 09:10, из Бийска в 20:02. В связи с этим, время движения поезда изменится на 1-7 минут.

Введение дополнительной остановки даст возможность жителям Новоалтайска и Бийска путешествовать на тематическом поезде, обходя Барнаул и, таким образом, экономя время.

Отметим, что до станции Кузнечная жители Новоалтайска могут доехать на автобусах до остановки Микрорайон Дорожник.

Билеты на пригородный поезд можно приобрести через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», на веб-сайте ОАО «РЖД» или в кассах. Все льготы, доступные в пригородном железнодорожном транспорте, сохраняются. Продажа билетов начинается за 10 дней до даты поездки. Более подробную информацию можно найти на веб-сайте АО «Алтай-Пригород» или по телефону: +7 (3852) 29-21-68, сообщает служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru