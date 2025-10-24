За девять месяцев 2025 года Российские железные дороги перевезли свыше 28 миллионов тонн экспортных товаров через границу с Китаем.

13:08

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по сентябрь 2025 года железнодорожным транспортом было экспортировано через пограничные пункты с Китаем 28,6 млн тонн грузов. Это соответствует объему экспортных перевозок за тот же период 2024 года. В частности, через пограничный пункт Забайкальск (РФ) – Маньчжурия (КНР) было отправлено 15,3 млн тонн экспортных грузов (+0,2% по сравнению с тем же периодом 2024 года), включая каменный уголь (4,4 млн тонн, -21,7%), железную руду (3,5 млн тонн, -4%), лесные грузы (1,9 млн тонн, +1,4%), бумагу (1,4 млн тонн, +31,2%) и удобрения (1,2 млн тонн, увеличение в 2,5 раза).

Через пункт пропуска Гродеково (РФ) Суйфэньхэ (КНР) по железной дороге было экспортировано 6,4 млн тонн грузов (+1,7%), включая 3,3 млн тонн угля (+14,2%), 1,4 млн тонн железной руды (увеличение в 1,7 раза), а также 1,4 млн тонн лесных грузов (-27%).

Через пограничный переход Нижнеленинское (РФ) – Тунцзян (КНР) было отправлено на экспорт 4,8 млн тонн грузов (+18,2%), включая 3,1 млн тонн угля (+12,8%) и 1,6 млн тонн руды (+30,7%).

Объем экспортных грузов, перевезенных через пункт пропуска Камышовая (РФ) – Хуньчунь (КНР), составил 1,9 млн тонн (-32,9%), включая 1,6 млн тонн каменного угля (-39,3%) и 168 тыс. тонн нефтяных грузов (увеличение почти в 5 раз).

С января по сентябрь 2025 года было отправлено через пограничные переходы с Китаем 12,6 млн тонн каменного угля (-11,5%), его доля в общем объеме экспортных грузоперевозок составила 44%.

В общей сложности, в экспортно-импортном сообщении между РФ и КНР через железнодорожные пограничные пункты пропуска было перевезено 30,4 млн тонн грузов (-1% по сравнению с тем же периодом 2024 года).