Калининградская железнодорожная компания и Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ заключили договор о взаимодействии.

2025-10-24 12:56
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

23-го числа октябрьского месяца 2025 года было оформлено соглашение о взаимодействии между Калининградской железнодорожной системой и Российской академией народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ (РАНХиГС).

Под документом расписались глава Калининградской железной дороги Сергей Сапегин и руководитель Западного отделения РАНХиГС Михаил Плюхин. В рамках партнерства предполагается организация совместных учебных мероприятий, обеспечение стажировки студентов академии и их последующее трудоустройство на предприятия железнодорожной системы.

Как подчеркнул Сергей Сапегин, для работы железнодорожной системы необходим широкий круг профессий, не только специфических для железной дороги. Президентская академия обучает специалистов в сфере логистики, экономики и других актуальных областях, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

