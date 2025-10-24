В состав брендового поезда "Вятка" были включены новые бистро-вагоны.

12:13

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Четыре новые вагона-бистро были добавлены в состав фирменного поезда № 31/32 «Вятка», который следует по Горьковской железной дороге между Кировом и Москвой. 24 октября 2025 года этому поезду исполнилось 58 лет.

Эти новые вагоны были изготовлены на Тверском вагоностроительном заводе и оснащены индукционными плитами, современными пароконвектоматами, профессиональными СВЧ-печами и посудомоечными машинами.

В вагонах-бистро также установлены универсальные холодильники, которые позволяют регулировать температуру внутри от -18°С до +6°С.

Пассажиры могут выбрать из широкого ассортимента готовых блюд, включая супы, салаты, горячие блюда из мяса и рыбы, вегетарианские и детские блюда, напитки и десерты. В меню представлены такие блюда как куриный бульон с домашней лапшой, грибной суп с пряными гренками, куриные котлеты и запеченный лосось с диким рисом и овощами, а также пицца, орешки со сгущенкой и другие блюда.

Все блюда приготавливаются профессиональными повара на специализированных фабриках-кухнях. Во время путешествия еда просто разогревается и подается. Это обеспечивает быстрое приготовление заказа, гарантирует высокое качество и свежесть продуктов. Стоит отметить, что еду могут подать как в вагоне-бистро, так и принести пассажиру в вагон, где он проезжает.

Проездные документы можно приобрести через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также в кассах железнодорожных вокзалов.

Подробную информацию о правилах оформления проездных документов и о движении поездов можно узнать на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по тел.: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.