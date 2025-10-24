Корпорация "РЖД" восстановила прямое железнодорожное соединение между Москвой и Алматы.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Холдинг «РЖД» восстанавливает прямое железнодорожное соединение между Москвой и Алматы (Республика Казахстан) по запросу АО «НК «Казахстан темир жолы» (КТЖ).

Два беспересадочных вагона (купейный и плацкартный), которые принадлежат АО «Пассажирские перевозки» (часть КТЖ), будут ездить по этому маршруту каждый второй день.

С 26 октября они начнут отправляться из Алматы в 20:00 (местное время) в составе поезда № 7/8 Алматы – Саратов, а из Москвы – с 30 октября в 19:27 в составе поезда № 85/86 Москва – Дербент. Время в пути составит около 3,5 суток.

Остановки для посадки и высадки пассажиров запланированы в городах Тараз, Шымкент, Кызылорда, Актобе, Уральск, Саратов, Ртищево, Тамбов, Мичуринск, Рязань и других населенных пунктах.

Билеты можно купить онлайн на веб-сайте или в мобильном приложении, а также в кассах. Билеты становятся доступными для покупки за 45 суток до отправления.

Отметим, что прямое железнодорожное соединение между Алматы и Москвой было приостановлено в 2017 году по решению КТЖ.