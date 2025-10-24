Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Корпорация "РЖД" восстановила прямое железнодорожное соединение между Москвой и Алматы.

2025-10-24 11:41
Корпорация
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Холдинг «РЖД» восстанавливает прямое железнодорожное соединение между Москвой и Алматы (Республика Казахстан) по запросу АО «НК «Казахстан темир жолы» (КТЖ).

Два беспересадочных вагона (купейный и плацкартный), которые принадлежат АО «Пассажирские перевозки» (часть КТЖ), будут ездить по этому маршруту каждый второй день.

С 26 октября они начнут отправляться из Алматы в 20:00 (местное время) в составе поезда № 7/8 Алматы – Саратов, а из Москвы – с 30 октября в 19:27 в составе поезда № 85/86 Москва – Дербент. Время в пути составит около 3,5 суток.

Остановки для посадки и высадки пассажиров запланированы в городах Тараз, Шымкент, Кызылорда, Актобе, Уральск, Саратов, Ртищево, Тамбов, Мичуринск, Рязань и других населенных пунктах.

Билеты можно купить онлайн на веб-сайте или в мобильном приложении, а также в кассах. Билеты становятся доступными для покупки за 45 суток до отправления.

Отметим, что прямое железнодорожное соединение между Алматы и Москвой было приостановлено в 2017 году по решению КТЖ.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru