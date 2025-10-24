Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Зафиксировано увеличение числа аварий на железнодорожных переездах по данным РЖД

2025-10-24 10:43
Зафиксировано увеличение числа аварий на железнодорожных переездах по данным РЖД
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В течение первых 9 месяцев 2025 года на железнодорожных переездах из-за ошибок водителей случилось 152 аварии с участием железнодорожного транспорта. Это на 5% больше, чем в тот же период предыдущего года.

Наиболее часто встречающейся причиной аварий становится грубое нарушение водителями ПДД. Большинство инцидентов произошло на территории Северо-Кавказской (30 случаев), Московской (21 случай) и Октябрьской (13 случаев) железных дорог.

За 9 месяцев в результате ДТП получили травмы 78 человек, из которых 28 не выжили.

ОАО «РЖД» обращается к водителям автомобилей с призывом быть внимательными и строго следовать ПДД при пересечении железнодорожных переездов.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru