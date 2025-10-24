Зафиксировано увеличение числа аварий на железнодорожных переездах по данным РЖД

В течение первых 9 месяцев 2025 года на железнодорожных переездах из-за ошибок водителей случилось 152 аварии с участием железнодорожного транспорта. Это на 5% больше, чем в тот же период предыдущего года.

Наиболее часто встречающейся причиной аварий становится грубое нарушение водителями ПДД. Большинство инцидентов произошло на территории Северо-Кавказской (30 случаев), Московской (21 случай) и Октябрьской (13 случаев) железных дорог.

За 9 месяцев в результате ДТП получили травмы 78 человек, из которых 28 не выжили.

ОАО «РЖД» обращается к водителям автомобилей с призывом быть внимательными и строго следовать ПДД при пересечении железнодорожных переездов.