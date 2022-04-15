С 29 апреля возобновляется курсирование поездов в сообщении с Монголией

10:40

В соответствии с решением Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации о снятии ограничений на перемещение через сухопутный участок российско-монгольской государственной границы, возобновляется курсирование пассажирских поездов в сообщении с Монголией.

В расписание возвращаются международные поезда № 306/305 Иркутск – Улан-Батор формирования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «ЖД») и № 305/306 Улан-Батор – Иркутск формирования АО «Улан-Баторская железная дорога» (АО «УБЖД» – железные дороги Монголии). Так, поезд № 306/305 Иркутск – Улан-Батор формирования АО «ФПК» будет отправляться из Иркутска 1 раз в неделю по пятницам, из Улан-Батора – по субботам. Поезд формирования АО «УБЖД» будет курсировать между Иркутском и Улан-Батором аналогично, 1 раз в неделю, отправляясь из Улан-Батора по воскресеньям, из Иркутска – по вторникам.

Из Иркутска поезда будут отправляться в 07:57, прибывая в Улан-Батор в 06:38 следующих суток. В обратный рейс из Улан-Батора поезда будут отправляться в 15:22 и прибывать в Иркутск в 15:15 следующих суток (время указано местное).

В составе поезда АО «ФПК» курсируют вагоны купе и СВ, а также вагон со специальным купе для перевозки маломобильных граждан.

Для въезда на территорию Российской Федерации всем иностранным гражданам и лицам без гражданства, кроме граждан государств-членов Евразийского экономического союза (Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия), необходимо иметь отрицательный результат лабораторного исследования на наличие COVID-19, выполненного методом ПЦР не ранее чем за 2 календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации.

Наличие результатов тестов будут контролировать проводники вагонов при посадке в поезда и прицепные вагоны формирования АО «ФПК».

Все пассажиры, прибывающие в Монголию с территории России, должны заполнить в поезде «Медицинскую декларацию», которую получат от проводников. Работниками таможенной службы Монголии по санитарно-медицинскому надзору также проводится обязательная термометрия.

Кроме того, при пересечении границы с Монголией обязательно ношение средств индивидуальной защиты органов дыхания. В случае необходимости средства индивидуальной защиты (защитные маски, антисептические средства и т. п.) можно приобрести у проводника.

Все составы поездов проходят обязательную санитарную обработку с применением обеззараживающих моющих средств, активных в отношении вирусов. Кроме того, в пути следования проводится регулярная влажная уборка вагонов с применением дезинфицирующих средств.

Напомним: международное пассажирское сообщение с Монголией было приостановлено с 10 марта 2020 года в соответствии с обращением АО «Улан-Баторская железная дорога» в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции.