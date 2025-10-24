ПАО "Федеральная грузовая компания" утвердило высшую категорию в рейтинге противодействия коррупции среди российских коммерческих организаций.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Акционерное общество «ФГК» вновь подтвердило свой статус обладателя высшего класса ААА+ в Антикоррупционном рейтинге российского бизнеса, что свидетельствует о максимальной эффективности борьбы с коррупцией. Рейтинг организуется Российским союзом промышленников и предпринимателей и обеспечивает прозрачность, доступность и независимость оценочных процедур. Согласно применяемому алгоритму, показатель соответствия деятельности АО «ФГК» критериям рейтинга достиг 100%.

Президент РСПП Александр Шохин, подводя итоги рейтинга, заявил: «Рейтинг становится все более узнаваемым и востребованным в бизнес-сообществе, все больше компаний присоединяются к этому уникальному соревнованию корпоративных практик, которое включает сравнение различных подходов к комплаенсу, результатов внедрения антикоррупционных процедур во все бизнес-процессы компании, а также сопоставление методов антикоррупционного обучения персонала и деловых партнеров».

Ильдар Жаббаров, занимающий должность заместителя генерального директора АО «ФГК» по вопросам корпоративной безопасности и правовым аспектам, подчеркнул: «Специалисты высоко оценили креативный подход нашей компании к привлечению сотрудников к изучению антикоррупционных вопросов, высокую степень автоматизации бизнес-процессов в рамках антикоррупционной работы и профессионализм сотрудников, ответственных за борьбу с коррупцией. В компании функционируют электронная система подачи деклараций о конфликте интересов, автоматизированная система управления рисками, мультимедийный курс на тему «Борьба с коррупцией». На корпоративном портале и телевидении показываются графический, анимационный и видеоматериалы на данную тему. Эффективность комплексной системы соблюдения норм и правил подтверждается широким охватом аудитории, результатами обратной связи и положительной динамикой показателей вовлеченности сотрудников. Мы продолжим работу по усилению надежности системы управления рисками и внутреннего контроля АО «ФГК» в части предотвращения и борьбы с коррупцией, будем продолжать внедрять и использовать цифровые технологии в соответствующей деятельности, включая функции по выявлению ситуаций конфликта интересов, и придерживаться принципа приоритета превентивных мер, направленных на предотвращение коррупционных проявлений и минимизацию рисков участия в коррупционных действиях».

В текущем году было оценено 74 компании по 50 критериям, включающим нормативное обеспечение, организационное и кадровое обеспечение, управление рисками, раскрытие информации о борьбе с коррупцией и другие области.