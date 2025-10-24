Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Договор о развитии прилегающей к Тюменской станции территории был подписан между ОАО «РЖД» и Тюменской областью.

2025-10-24 09:38
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

23-го октября 2025 года было подписано соглашение между ОАО «РЖД», правительством Тюменской области, администрацией города Тюмень и ООО «Сибинтел-Холдинг». Соглашение касается взаимодействия и сотрудничества в процессе создания современной городской инфраструктуры в районе, расположенном рядом со станцией Тюмень. Документ подписали начальник Свердловской железной дороги Павел Бурцев, губернатор Тюменской области Александр Моор, мэр Тюмени Максим Афанасьев и генеральный директор ООО «Сибинтел-Холдинг» Владимир Шевчик.

В соглашении зафиксированы намерения сторон по развитию общественных пространств и реставрации уникальных железнодорожных сооружений на улицах Товарное шоссе и Привокзальная в Тюмени. Среди них - водонапорные башни 1923 и 1947 годов (в 2009 году они были включены в список объектов культурного наследия региона) и веерное паровозное депо конца XIX века, построенное почти одновременно с появлением железной дороги в Тюмени.

Утверждается, что при разработке концепции общественных пространств будут учтены принципы создания комфортной и безопасной городской среды, с учетом исторического наследия территории. Проект ориентирован на создание новых мест привлечения для туристов и жителей Тюмени, сообщила пресс-служба СвЖД.

