На Горьковской железнодорожной линии продолжат ходить дополнительные поезда до Моховых Гор.

09:25

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С целью повышения уровня обслуживания пассажиров и улучшения доступности транспорта, Горьковская железная дорога продолжит движение дополнительных пригородных электропоездов по маршруту Нижний Новгород – Моховые Горы начиная с 2 ноября 2025 года.

Число составов на этом маршруте было увеличено из-за ремонтных работ на старом Борском мосту.

Также стоит отметить, что поездка на электричке по маршруту Нижний Новгород – Моховые горы позволяет быстро и комфортно добраться до пункта назначения, избегая автомобильных пробок.

Отметим, что в период с января по сентябрь 2025 года более 275 тыс. человек стали пассажирами электричек на этом маршруте. Это на 32,9% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Пассажиры могут получить всю информацию о расписании пригородных поездов на сайтах ОАО «РЖД» и АО «ВВППК», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону: 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах и в пригородных билетных кассах, сообщает служба корпоративных коммуникаций ГЖД.