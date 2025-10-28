Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С января текущего года гости станций Свердловской железной дороги скачали свыше 138 Тб данных.

2025-10-28 15:35
С начала 2025 года и до сентября, 160,3 тысячи людей использовали бесплатный Wi-Fi на вокзалах СвЖД. Они передали и загрузили более 138 терабайт данных различного контента, что на 26% больше, чем в тот же период предыдущего года.

Самыми активными пользователями интернета стали вокзалы в Екатеринбурге (36,3 Тб), Тюмени (25 Тб), Перми-2 (14,6 Тб), Нижнем Тагиле (14,2 Тб) и Тобольске (10,6 Тб).

В общей сложности, с января по сентябрь услугой воспользовались более 400 тысяч раз (в прошлом году за этот же период - более 176 тысяч раз). По количеству подключений лидирует вокзал в Екатеринбурге (более 58 тысяч сессий), за ним следуют Тюмень (почти 35 тысяч сессий) и Пермь-2 (24,8 тысяч).

Wi-Fi точки доступа используют не только посетители вокзалов, но и пассажиры транзитных поездов. Они могут подключиться к сети прямо из вагона во время остановки на станции. Скорость передачи данных достигает 100 Мб/с, что позволяет пользователям не только просматривать социальные сети, но и загружать фильмы в высоком качестве на свое устройство.

Приезжие могут вызвать такси, просмотреть или загрузить карты, ознакомиться с местными достопримечательностями и спланировать свой маршрут, а также отправить близким и друзьям фотографии и видео из путешествия.

Напоминаем, что проект ОАО «РЖД» и компании «ТрансТелеКом» по предоставлению бесплатного доступа к Wi-Fi на вокзалах реализуется с 2015 года. На сегодняшний день услуга доступна на более чем 400 вокзалах и станциях, в том числе на вокзалах Екатеринбург, Каменск-Уральский, Камышлов, Когалым, Кунгур, Нижневартовск, Нижний Тагил, Ноябрьск-1, Ноябрьск-2, Первоуральск, Пермь-1, Пермь-2, Пыть-Ях, Ревда, Серов, Тобольск, Тюмень, Чусовская, Шувакиш, как сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

