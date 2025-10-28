В Свердловской области стартовали рейсы первых двухсистемных электричек под названием «Финист».

12:47

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Новые двухсистемные электропоезда "Финист" серии ЭС105 стали курсировать по маршруту Екатеринбург - Красноуфимск в Свердловской области. Это первый полностью российский электропоезд с двойным питанием, предназначенный для работы на электрифицированных линиях с постоянным и переменным током.

27 октября ЭС105 совершил свой первый рейс с пассажирами по маршруту Екатеринбург - Дружинино (СвЖД) - Красноуфимск (ГЖД). Два состава этих современных электропоездов заменили "Ласточки" предыдущего поколения и будут ежедневно следовать по этому направлению. Отправление из Екатеринбурга в 10:45 и 19:40 (местное время), из Красноуфимска в 06:50 и 14:25. Остановки: о. п. ВИЗ, Ревда, Дружинино, Чеботаево, о. п. Киргишаны, Бисертский Завод, о. п. 1501 км, Ключевая, Афанасьевский, о. п. 1478 км, Уфимка.

Билеты продаются с указанием мест в вагонах. Их можно приобрести в мобильном приложении "РЖД Пассажирам" или в пригородных кассах и терминалах самообслуживания перевозчика - АО "Свердловская пригородная компания". Продажа билетов начинается за 10 дней до даты поездки.

Стоимость билета по маршруту Екатеринбург - Красноуфимск по полному тарифу составляет 580 рублей. Действуют все виды льгот, установленные для проезда на пригородном железнодорожном транспорте. При посадке в поезд необходимо предъявить документ, подтверждающий личность, а для льготных категорий граждан - также документ, подтверждающий право на льготу.

ЭС105 - это последняя версия в серии быстрых поездов, произведенных на основной платформе "Финист" на заводе "Уральские локомотивы" в городе Верхняя Пышма, Свердловская область. Пятивагонный состав предлагает 386 мест для сидения. Удобные кресла оснащены USB-портами для зарядки устройств. В вагонах установлена система контроля микроклимата и очистки воздуха; имеются 3 санузла. Поезд оборудован лифтами для людей с ограниченной подвижностью, а количество мест для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья увеличено до 4. Также предусмотрены специальные места для перевозки велосипедов, лыж и сноубордов.