Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В Свердловской области стартовали рейсы первых двухсистемных электричек под названием «Финист».

2025-10-28 12:47
В Свердловской области стартовали рейсы первых двухсистемных электричек под названием «Финист».
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Новые двухсистемные электропоезда "Финист" серии ЭС105 стали курсировать по маршруту Екатеринбург - Красноуфимск в Свердловской области. Это первый полностью российский электропоезд с двойным питанием, предназначенный для работы на электрифицированных линиях с постоянным и переменным током.

27 октября ЭС105 совершил свой первый рейс с пассажирами по маршруту Екатеринбург - Дружинино (СвЖД) - Красноуфимск (ГЖД). Два состава этих современных электропоездов заменили "Ласточки" предыдущего поколения и будут ежедневно следовать по этому направлению. Отправление из Екатеринбурга в 10:45 и 19:40 (местное время), из Красноуфимска в 06:50 и 14:25. Остановки: о. п. ВИЗ, Ревда, Дружинино, Чеботаево, о. п. Киргишаны, Бисертский Завод, о. п. 1501 км, Ключевая, Афанасьевский, о. п. 1478 км, Уфимка.

Билеты продаются с указанием мест в вагонах. Их можно приобрести в мобильном приложении "РЖД Пассажирам" или в пригородных кассах и терминалах самообслуживания перевозчика - АО "Свердловская пригородная компания". Продажа билетов начинается за 10 дней до даты поездки.

Стоимость билета по маршруту Екатеринбург - Красноуфимск по полному тарифу составляет 580 рублей. Действуют все виды льгот, установленные для проезда на пригородном железнодорожном транспорте. При посадке в поезд необходимо предъявить документ, подтверждающий личность, а для льготных категорий граждан - также документ, подтверждающий право на льготу.

ЭС105 - это последняя версия в серии быстрых поездов, произведенных на основной платформе "Финист" на заводе "Уральские локомотивы" в городе Верхняя Пышма, Свердловская область. Пятивагонный состав предлагает 386 мест для сидения. Удобные кресла оснащены USB-портами для зарядки устройств. В вагонах установлена система контроля микроклимата и очистки воздуха; имеются 3 санузла. Поезд оборудован лифтами для людей с ограниченной подвижностью, а количество мест для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья увеличено до 4. Также предусмотрены специальные места для перевозки велосипедов, лыж и сноубордов.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru