С 1 ноября 2025 года произойдут изменения в графике движения пригородных поездов по Савеловскому и Белорусскому направлениям Московской железной дороги.

12:12

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 1 ноября 2025 года изменится график некоторых пригородных поездов Савеловского и Белорусского направлений Московской железной дороги, включая МЦД-1 и аэроэкспрессы. Это связано с продолжением работ по установке элементов распределительного зала и фасадов нового остановочного пункта Петровско-Разумовская. Технические "окна" запланированы на 1–2, 7–9, 14–16, 21–23, 28–30 ноября в период с 23:30 до 05:30.

В указанный промежуток времени движение по 1 и 2 пути на участке Москва-Бутырская – Бескудниково будет временно приостановлено. Поезда будут следовать по соседнему пути, что повлияет на расписание. Так, у некоторых поездов изменится время отправления или прибытия, часть электричек будет следовать по сокращенным маршрутам, а несколько поездов будут временно исключены из расписания.

Московская железная дорога призывает пассажиров с пониманием отнестись к проводимым работам и заранее ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Информацию можно найти на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", сообщает служба корпоративных коммуникаций МЖД.