Данные не внушают оптимизма: число происшествий, затрагивающих граждан, продолжает быть большим

2025-10-28 10:34
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

За девять месяцев 2025 года, Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» отмечает небольшое уменьшение числа случаев травматизма на железнодорожных путях – 1114 против 1254 за сравнимый период предыдущего года.

С января по сентябрь стало жертвами несчастных случаев 1126 человек, из которых 764 не выжили, включая 55 несовершеннолетних.

Основные причины травматизма – это спешка, невнимательность, нахождение на железнодорожных путях и попытки забраться или спрыгнуть с платформы перед приближающимся поездом.

Хотим напомнить о необходимости максимальной бдительности рядом с железной дорогой. Следуйте правилам безопасности и предупреждайте детей: не прыгайте с платформы, снимайте капюшон и наушники при переходе через железнодорожные пути, не лезьте под вагонами или через автосцепки.

Особое внимание следует обратить на такое опасное занятие среди подростков, как зацепинг. Родителям необходимо провести беседу со своими детьми и предостеречь их от такого поведения, которое может привести к серьезным травмам и даже смерти.

