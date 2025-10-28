Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Сумма налогов, уплаченных Красноярской магистралью в бюджеты Красноярского края и Хакасии за три квартала 2025 года, составила более 5,1 миллиарда рублей.

2025-10-28 09:23
Сумма налогов, уплаченных Красноярской магистралью в бюджеты Красноярского края и Хакасии за три квартала 2025 года, составила более 5,1 миллиарда рублей.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В течение первых 9 месяцев 2025 года Красноярская железнодорожная магистраль, включая компании холдинга РЖД, работающие в рамках этой магистрали, внесла в региональные бюджеты свыше 5,1 млрд рублей в виде налогов. Из этой суммы почти 4,4 млрд рублей поступило в бюджет Красноярского края, а 760 млн - в бюджет Республики Хакасия.

Во внебюджетные фонды было перечислено страховых взносов на общую сумму около 6,4 млрд рублей.

ОАО «РЖД» продолжает оставаться одним из самых значительных налогоплательщиков в бюджеты Красноярского края и Хакасии, выплачивая налоги своевременно и в полном объеме, как сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru