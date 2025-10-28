Сумма налогов, уплаченных Красноярской магистралью в бюджеты Красноярского края и Хакасии за три квартала 2025 года, составила более 5,1 миллиарда рублей.

В течение первых 9 месяцев 2025 года Красноярская железнодорожная магистраль, включая компании холдинга РЖД, работающие в рамках этой магистрали, внесла в региональные бюджеты свыше 5,1 млрд рублей в виде налогов. Из этой суммы почти 4,4 млрд рублей поступило в бюджет Красноярского края, а 760 млн - в бюджет Республики Хакасия.

Во внебюджетные фонды было перечислено страховых взносов на общую сумму около 6,4 млрд рублей.

ОАО «РЖД» продолжает оставаться одним из самых значительных налогоплательщиков в бюджеты Красноярского края и Хакасии, выплачивая налоги своевременно и в полном объеме, как сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.