Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В 2025 году на Уфимскую детскую железную дорогу было зачислено свыше 300 студентов-первокурсников.

2025-10-28 09:18
В 2025 году на Уфимскую детскую железную дорогу было зачислено свыше 300 студентов-первокурсников.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В учебном году 2025-2026 более 300 детей стали учениками Уфимской детской железной дороги. Они будут изучать основы таких профессий в области железнодорожного транспорта, как станционный дежурный, дежурный на переезде, машинист локомотива, проводник пассажирского вагона, осмотрщик вагонов, монтер пути. В 2023 году для старшеклассников была разработана дополнительная образовательная программа «Основы проектной деятельности в области железнодорожного транспорта», целью которой является развитие управленческих навыков и освоение профессий, связанных с организацией пассажирских перевозок и обслуживанием на транспорте.

Во время теоретических занятий курсанты также могут практиковать технические навыки управления тепловозом на новом тренажерном комплексе узкоколейного тепловоза ТУ-10, который Уфимская детская железная дорога получила в 2024 году в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» для развития материально-технической базы детских железных дорог.

Молодые железнодорожники регулярно знакомятся с работой структурных подразделений Куйбышевской магистрали, а в летний период – с июня по август – они применяют полученные знания на практике на Уфимской детской железной дороге.

Стать учеником Уфимской детской железной дороги можно с 11 лет.

Те, кто хочет присоединиться к большой семье железнодорожников, могут позвонить по телефону: +7 (347) 229-12-81, прийти на Уфимскую детскую железную дорогу по адресу: г. Уфа, улица Белякова, д. 1 или подать заявку через карьерный портал, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru