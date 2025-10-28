В 2025 году на Уфимскую детскую железную дорогу было зачислено свыше 300 студентов-первокурсников.

09:18

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В учебном году 2025-2026 более 300 детей стали учениками Уфимской детской железной дороги. Они будут изучать основы таких профессий в области железнодорожного транспорта, как станционный дежурный, дежурный на переезде, машинист локомотива, проводник пассажирского вагона, осмотрщик вагонов, монтер пути. В 2023 году для старшеклассников была разработана дополнительная образовательная программа «Основы проектной деятельности в области железнодорожного транспорта», целью которой является развитие управленческих навыков и освоение профессий, связанных с организацией пассажирских перевозок и обслуживанием на транспорте.

Во время теоретических занятий курсанты также могут практиковать технические навыки управления тепловозом на новом тренажерном комплексе узкоколейного тепловоза ТУ-10, который Уфимская детская железная дорога получила в 2024 году в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» для развития материально-технической базы детских железных дорог.

Молодые железнодорожники регулярно знакомятся с работой структурных подразделений Куйбышевской магистрали, а в летний период – с июня по август – они применяют полученные знания на практике на Уфимской детской железной дороге.

Стать учеником Уфимской детской железной дороги можно с 11 лет.

Те, кто хочет присоединиться к большой семье железнодорожников, могут позвонить по телефону: +7 (347) 229-12-81, прийти на Уфимскую детскую железную дорогу по адресу: г. Уфа, улица Белякова, д. 1 или подать заявку через карьерный портал, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.