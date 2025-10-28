Экспорт черных металлов увеличился на 15,9% в период с января по сентябрь.

09:09

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

За девять месяцев 2025 года через сеть РЖД было экспортировано 18,6 млн тонн продукции черной металлургии, включая более 2 млн тонн, загруженных в контейнеры (64,8 тыс. ДФЭ, увеличение – в 1,6 раза).

Большая часть (13,1 млн тонн, +15,6%) была отправлена в сторону портов, включая порты Юга – 8,4 млн тонн (+16,2%), Северо-Запада – 3 млн тонн (+18,8%), Дальнего Востока – 1,6 млн тонн (+4,4%).

Через границу было перевезено 5,5 млн тонн (+15,9%).

Самый большой объем черных металлов был экспортирован из Липецкой (6,3 млн тонн, +14%), Челябинской (2,7 млн тонн, +47,2%) и Свердловской (2,1 млн тонн, +35,8%) областей.