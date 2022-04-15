Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На Юго-Восточной железной дороге назначаются «дачные» поезда

2022-04-15 09:55
На Юго-Восточной железной дороге назначаются «дачные» поезда
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В связи с началом дачного сезона назначается ряд пригородных поездов, следующих по Юго-Восточной железной дороге:

  • № 6407 Лиски – Воронеж-1 отправлением в 14:05 и прибытием в 16:16 ежедневно с 16.04.2022 по 16.10.2022, кроме понедельника и четверга;
  • № 6406 Воронеж-1 – Колодезная отправлением в 07:10 и прибытием в 08:26 по субботам и воскресениям с 16.04.2022 по 16.10.2022;
  • № 6317 Воронеж-Курский – Курбатово отправлением в 17:40 и прибытием в 19:10 по пятницам с 16.04.2022 по 16.10.2022;
  • № 6503/6504 Старое Юрьево – Тамбов отправлением в 18:28 и прибытием в 22:14 по вторникам, четвергам, субботам и воскресениям с 19.04.2022 по 16.10.2022;
  • № 6214 Белгород – Ржава отправлением в 06:30 и прибытием в 08:10 ежедневно с 01.04.2022 по 31.10.2022.

Подробную информацию о расписании движения пригородных поездов можно узнать на сайте компании АО «ППК «Черноземье», информационных стендах билетных касс, по телефону Центра поддержки клиентов ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный) или через мобильное приложение «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru