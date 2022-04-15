На Юго-Восточной железной дороге назначаются «дачные» поезда

09:55

В связи с началом дачного сезона назначается ряд пригородных поездов, следующих по Юго-Восточной железной дороге:

№ 6407 Лиски – Воронеж-1 отправлением в 14:05 и прибытием в 16:16 ежедневно с 16.04.2022 по 16.10.2022, кроме понедельника и четверга;

№ 6406 Воронеж-1 – Колодезная отправлением в 07:10 и прибытием в 08:26 по субботам и воскресениям с 16.04.2022 по 16.10.2022;

№ 6317 Воронеж-Курский – Курбатово отправлением в 17:40 и прибытием в 19:10 по пятницам с 16.04.2022 по 16.10.2022;

№ 6503/6504 Старое Юрьево – Тамбов отправлением в 18:28 и прибытием в 22:14 по вторникам, четвергам, субботам и воскресениям с 19.04.2022 по 16.10.2022;

№ 6214 Белгород – Ржава отправлением в 06:30 и прибытием в 08:10 ежедневно с 01.04.2022 по 31.10.2022.

Подробную информацию о расписании движения пригородных поездов можно узнать на сайте компании АО «ППК «Черноземье», информационных стендах билетных касс, по телефону Центра поддержки клиентов ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный) или через мобильное приложение «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.