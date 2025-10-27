Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В октябре месяце 2025 года с железнодорожной станции Уфы впервые был запущен тематический состав в направлении Казани.

2025-10-27 09:16
Впервые в октябре тематический поезд отправился из Уфы в Казань, столицу Республики Татарстан. Более 500 людей приняли участие в этом захватывающем путешествии.

Железнодорожное путешествие было организовано в рамках проектов «Яркие выходные» и «Вагон знаний» Куйбышевского филиала АО «ФПК». Особое внимание было уделено комфорту пассажиров: двухэтажный тематический поезд был оборудован современными комфортабельными купейными вагонами с системами кондиционирования воздуха, биотуалетами и розетками.

Путешествие было тщательно спланировано: пассажиры не просто доехали до места назначения, но и получили готовый туристический продукт с элементами интерактивности. В рамках однодневного тура путешественники смогли посетить исторические места города, узнать о сокровищах Казанского Кремля, посетить Старо-Татарскую слободу, принять участие в интерактивной экскурсии «Ханская Казань» и насладиться чашкой горячего чая с чак-чаком в древней Тюрко-татарской юрте.

С начала 2025 года около 2,5 тыс. путешественников из Уфы отправились на тематических поездах в различные уголки России, включая город-герой Волгоград и столицу Республики Марий Эл Йошкар-Олу.

24 октября жители Башкортостана смогут отправиться в Пензу (Тарханы) – родину Лермонтова, город с богатой историей и уникальным культурным наследием. В декабре предстоит тематический тур, в рамках которого можно будет посетить новогоднюю столицу России – Рязань, Коломну с ее известной пастилой и атмосферой старого города, а также предпраздничную Москву, сияющую тысячами огней.

В 2025 году жители Башкортостана получили возможность выбрать из 7 маршрутов для путешествий на поезде. С учетом увеличивающегося спроса на железнодорожные туры в республике, Куйбышевский филиал АО «ФПК» вместе с туроператорами планирует в 2026 году не только превысить текущие показатели по количеству отправленных тематических поездов из Уфы, но и увеличить количество маршрутов, давая больше возможностей жителям Башкортостана исследовать Россию в формате коротких путешествий.

Сведения о планировании и бронировании тематических туров можно узнать в Сервисном центре Куйбышевского филиала АО «ФПК» по телефону: 8 (800) 201-74-22 (звонок бесплатный), как сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

