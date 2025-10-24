Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В Красноярском регионе вступят в силу сезонные корректировки в графике движения электричек

2025-10-24 09:18
Начиная с 26 октября, городские и пригородные поезда КрасЖД, которые следуют по маршрутам в Красноярском крае, будут постепенно переходить на осенне-зимнее расписание.

С этого дня электропоезда, следующие до Дивногорска, будут отходить от начальной станции на 1-10 минут позже.

Также изменения затронут некоторые электрички восточного направления Красноярской железной дороги.

Воскресный поезд Красноярск – Заозерная будет отправляться со станции Красноярск на 1 час 15 минут раньше, а ежедневный утренний поезд Уяр – Иланская и вечерний Камарчага – Красноярск (ходит по будням) – на 20 минут раньше.

В дополнение, в воскресенье маршрут поезда Уяр – Иланская будет продлен до станции Решоты (отправление от Уяра в 06:31, от Иланской – в 09:46, прибытие на Решоты – в 11:04).

Будут назначены электропоезда Красноярск – Иланская по будням и Красноярск – Уяр по субботам. Время отправления с Красноярска будет одинаковым – в 14:19. Дневной маршрут Красноярск – Уяр, который работал с понедельника по субботу (отправление с Красноярска в 15:34), будет отменен.

Вы можете уточнить расписание по бесплатному номеру телефона Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00, на веб-сайте компании «Краспригород», в разделе «Расписание» или используя мобильное приложение «РЖД Пассажирам», как сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

