"Экспресс Чайковский" достиг финального этапа Награды Российского географического общества.

15:21

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Второе место в категории "Лучший туристический проект" на Премии Русского географического сообщества 2025 года занял туристический ретропоезд "Чайковский экспресс", курсирующий по маршруту Ижевск - Воткинск.

Церемония награждения победителей и участников прошла в Государственном Кремлевском дворце в Москве. Это уже пятый раз, когда вручается этот престижный приз за вклад в развитие национальной географии, экологии, сохранение и продвижение природного и историко-культурного наследия России.

В 2025 году было подано более 530 заявок на получение Премии РГО в 9 категориях, включая "Лучший туристический проект", "Лучший образовательный проект в области географии", "Лучший научный проект", "Лучший природоохранный проект", "Лучший историко-культурный проект", "Лучший документальный фильм": проект "Территория привязанности", "Лучший фильм-путешествие", "Лучший детский проект" и "Лучший иностранный проект о России".

Ретропоезд "Чайковский экспресс" был запущен Горьковской магистралью в сотрудничестве с ППК "Содружество" в честь 185-летия со дня рождения знаменитого русского композитора Петра Ильича Чайковского. С начала 2025 года поезд совершил 45 рейсов и перевез около 5,5 тыс. пассажиров.

"Такое высокое признание - это результат труда всего коллектива магистрали. Мы подготовили старый паровоз серии Л для долгих путешествий, а интерьеры новых комфортабельных вагонов оформлены в стиле дореволюционных поездов. Это значительный вклад в развитие туристического потенциала Удмуртии", - заявил начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

Во время поездки на «Чайковском экспрессе» пассажирам предоставляется шанс посетить Воткинск, где будущий музыкант провел свое детство и начал развивать свой музыкальный дар. В усадебном музее для посетителей организована театрализованная экскурсия с интерактивными элементами, прогулка по парку и осмотр его территории. Туристы могут принять участие в мастер-классе по бальным танцам и насладиться живым исполнением романсов, сообщает служба корпоративных коммуникаций ГЖД.