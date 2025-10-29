Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

"Экспресс Чайковский" достиг финального этапа Награды Российского географического общества.

2025-10-29 15:21
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Второе место в категории "Лучший туристический проект" на Премии Русского географического сообщества 2025 года занял туристический ретропоезд "Чайковский экспресс", курсирующий по маршруту Ижевск - Воткинск.

Церемония награждения победителей и участников прошла в Государственном Кремлевском дворце в Москве. Это уже пятый раз, когда вручается этот престижный приз за вклад в развитие национальной географии, экологии, сохранение и продвижение природного и историко-культурного наследия России.

В 2025 году было подано более 530 заявок на получение Премии РГО в 9 категориях, включая "Лучший туристический проект", "Лучший образовательный проект в области географии", "Лучший научный проект", "Лучший природоохранный проект", "Лучший историко-культурный проект", "Лучший документальный фильм": проект "Территория привязанности", "Лучший фильм-путешествие", "Лучший детский проект" и "Лучший иностранный проект о России".

Ретропоезд "Чайковский экспресс" был запущен Горьковской магистралью в сотрудничестве с ППК "Содружество" в честь 185-летия со дня рождения знаменитого русского композитора Петра Ильича Чайковского. С начала 2025 года поезд совершил 45 рейсов и перевез около 5,5 тыс. пассажиров.

"Такое высокое признание - это результат труда всего коллектива магистрали. Мы подготовили старый паровоз серии Л для долгих путешествий, а интерьеры новых комфортабельных вагонов оформлены в стиле дореволюционных поездов. Это значительный вклад в развитие туристического потенциала Удмуртии", - заявил начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

Во время поездки на «Чайковском экспрессе» пассажирам предоставляется шанс посетить Воткинск, где будущий музыкант провел свое детство и начал развивать свой музыкальный дар. В усадебном музее для посетителей организована театрализованная экскурсия с интерактивными элементами, прогулка по парку и осмотр его территории. Туристы могут принять участие в мастер-классе по бальным танцам и насладиться живым исполнением романсов, сообщает служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru