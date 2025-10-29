Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С 19 января до 27 марта 2026 года будет изменено расписание движения поездов "Сапсан".

2025-10-29 15:12
С 19 января до 27 марта 2026 года будет изменено расписание движения поездов
В связи с планируемыми ремонтными работами на участке Клин - Подсолнечная, были внесены корректировки в расписание движения поездов "Сапсан" с 19 января по 27 марта 2026 года. Мы просим пассажиров учесть эти изменения при планировании своих поездок в указанный период!

Расписание поездов "Сапсан" на маршруте Москва - Санкт-Петербург с 19 января по 27 марта 2026 года:

Номер поезда Время отправки из Москвы Время приезда в Санкт-Петербург Расписание, время в пути Остановки
768 13:20 17:30 19–23.01, 26–30.01, 2–6.02, 2–6.03, 10–13.03, 16–20.03, 23–27.03, 4 часа 10 минут Вышний Волочек, Угловка, Чудово
770 13:30 17:40 19–23.01, 26–30.01, 2–6.02, 2–6.03, 10–13.03, 16–20.03, 23–27.03, 4 часа 10 минут Тверь, Бологое

Дополнительную информацию о расписании движения поездов можно найти на сайте ОАО "РЖД", как сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.

