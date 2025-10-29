С 19 января до 27 марта 2026 года будет изменено расписание движения поездов "Сапсан".

В связи с планируемыми ремонтными работами на участке Клин - Подсолнечная, были внесены корректировки в расписание движения поездов "Сапсан" с 19 января по 27 марта 2026 года. Мы просим пассажиров учесть эти изменения при планировании своих поездок в указанный период!
Расписание поездов "Сапсан" на маршруте Москва - Санкт-Петербург с 19 января по 27 марта 2026 года:
|Номер поезда
|Время отправки из Москвы
|Время приезда в Санкт-Петербург
|Расписание, время в пути
|Остановки
|768
|13:20
|17:30
|19–23.01, 26–30.01, 2–6.02, 2–6.03, 10–13.03, 16–20.03, 23–27.03, 4 часа 10 минут
|Вышний Волочек, Угловка, Чудово
|770
|13:30
|17:40
|19–23.01, 26–30.01, 2–6.02, 2–6.03, 10–13.03, 16–20.03, 23–27.03, 4 часа 10 минут
|Тверь, Бологое
Дополнительную информацию о расписании движения поездов можно найти на сайте ОАО "РЖД", как сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.