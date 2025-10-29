Впервые на Горьковской железной дороге будет запущен ретропоезд в Владимирскую область, посвященный Дню народного единства.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Впервые на Горьковской железной дороге будет запущен пригородный ретропоезд на паровозной тяге, следующий по маршруту Владимир – Гусь-Хрустальный, во время ноябрьских праздников.

«Этот проект осуществляется в сотрудничестве с АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» и правительством Владимирской области. Мы продолжаем активно развивать железнодорожный пригородный туризм на нашей магистрали, используя паровозы. Так, ретропоезда Нижний Новгород – Арзамас и «Чайковский экспресс» стали популярными туристическими направлениями в Нижегородской области и Удмуртии. Уверен, что новый маршрут будет высоко оценен жителями Владимирской области», – заявил начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

Ретропоезд будет работать в тестовом режиме с 1 по 4 ноября. Отправление из Владимира запланировано на 10:00, прибытие в Гусь-Хрустальный – в 12:30. Обратный рейс начнется в 15:50 и закончится в Владимире в 16:52.

В состав поезда войдет паровоз серии Л, который ранее уже использовался на маршруте Нижний Новгород – Арзамас. Кроме того, в составе будут комфортабельные вагоны с кондиционерами, автоматическими сдвижными дверями с сенсорным управлением, биотуалетами, регулируемыми подножками и индивидуальными розетками для зарядки мобильных устройств.

Прибыв в Гусь-Хрустальный, пассажиры смогут прогуляться по историческому центру города и полюбоваться его уникальной архитектурой. Так, туристы смогут посетить один из самых красивых храмов Владимирской области – Георгиевский собор, а также торговые ряды XIX века, «Мальцовские» дома рабочих, здания Историко-художественного музея и городской администрации, созданные архитектором Л. Н. Бенуа.

В Музее стекла Мальцовых посетителям расскажут о происхождении уникального производства, которое отразилось в современном названии города. Также, туристы с детьми обязательно полюбят парк «Сказка», где местные мастера создали деревянные статуи разных сказочных героев.

Билеты на ретропоезд Владимир – Гусь-Хрустальный можно купить в приложении «РЖД Пассажирам» и в пригородных кассах вокзала Владимир.

Полную информацию о расписании туристических поездов пригородного транспорта пассажиры могут найти на сайтах ОАО «РЖД» и пригородной компании АО «ВВППК», в Центре обслуживания клиентов ОАО «РЖД» по телефону: 8 (800) 775-00-00, в информационной службе на железнодорожных вокзалах и в пригородных билетных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.