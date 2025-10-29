Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С 1 ноября 2025 года произойдут изменения в графике движения пригородных поездов на маршруте Калининград – Неман.

2025-10-29 12:56
С 1 ноября 2025 года произойдут изменения в графике движения пригородных поездов на маршруте Калининград – Неман.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С первого ноября произойдут изменения в расписании пригородных поездов на маршруте Калининград – Неман-Новый.

В частности, утренний поезд, который ходит с понедельника по субботу, начнет отправляться из Немана на 11 минут раньше – в 05:47, а воскресный поезд из Немана – на 12 минут раньше, в 17:20.

Вечерний поезд из Калининграда, который ходит каждый день, кроме субботы, будет отправляться без изменений в 18:21 и прибывать в Неман на 11 минут позже – в 21:13.

Расписание было скорректировано из-за необходимости снижения скорости движения поездов на участке от о. п. Богатово до ст. Советск для обеспечения безопасности движения и минимизации рисков столкновения с дикими животными в период осенне-зимней миграции.

Всю свежую информацию о расписании движения пригородных поездов можно найти на официальном сайте АО «КППК», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и в телеграм-боте «Электрички РЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru