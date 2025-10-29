С 1 ноября 2025 года произойдут изменения в графике движения пригородных поездов на маршруте Калининград – Неман.

12:56

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С первого ноября произойдут изменения в расписании пригородных поездов на маршруте Калининград – Неман-Новый.

В частности, утренний поезд, который ходит с понедельника по субботу, начнет отправляться из Немана на 11 минут раньше – в 05:47, а воскресный поезд из Немана – на 12 минут раньше, в 17:20.

Вечерний поезд из Калининграда, который ходит каждый день, кроме субботы, будет отправляться без изменений в 18:21 и прибывать в Неман на 11 минут позже – в 21:13.

Расписание было скорректировано из-за необходимости снижения скорости движения поездов на участке от о. п. Богатово до ст. Советск для обеспечения безопасности движения и минимизации рисков столкновения с дикими животными в период осенне-зимней миграции.

Всю свежую информацию о расписании движения пригородных поездов можно найти на официальном сайте АО «КППК», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и в телеграм-боте «Электрички РЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.