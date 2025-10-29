Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Корпорация "РЖД" улучшает сеть пригородных маршрутов с целью увеличения транспортной доступности областей.

2025-10-29 11:44
Корпорация
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

ПАО «Российские железные дороги» активно работает над улучшением транспортной инфраструктуры в пригородных районах различных регионов России, внедряя новые и продлевая действующие маршруты.

С начала текущего года компания уже ввела в эксплуатацию более 10 новых пригородных маршрутов на территории 12 субъектов Российской Федерации, включая межрегиональные, такие как:

  • Киров – Чепецкая (Кировская область);
  • Переславль-Залесский – Александров (Ярославская область);
  • Екатеринбург – Верх-Нейвинск (Свердловская область);
  • Калининград – Советск – Неман (Калининградская область);
  • Уфа – Челябинск (между Республикой Башкортостан и Челябинской областью);
  • Нижний Новгород – Саранск (между Нижегородской областью и Республикой Мордовия) и т. д.

Расширение пригородной маршрутной сети и внедрение новых маршрутов становятся возможными благодаря поддержке региональных властей, которые включают дополнительные поезда в транспортный заказ.

В рамках создания новых маршрутов, ПАО «РЖД» проводит ремонтные работы на путях и пассажирской инфраструктуре, а также обновляет подвижной состав за счет приобретения новых вагонов и ремонта существующего парка.

Так, в этом году на железнодорожные пути России компания уже вывела 29 новых составов разных серий – «Финист», ЭП3Д, ЭП2ДМ и вагоны локомотивной тяги (179 новых вагонов). Этими услугами уже пользуются пассажиры пригородных поездов в 13 субъектах Российской Федерации, включая Ленинградскую, Нижегородскую, Ростовскую области, Республики Дагестан и Башкортостан, Алтайский и Приморский края и др.

Процесс расширения сети маршрутов продолжается. В данный момент, холдинг "РЖД" рассматривает возможность продления трех существующих маршрутов в четырех регионах России в начале следующего года: от Алатыря до Красного узла до станции Саранск (в Республике Мордовия и Чувашской Республике), от Новосибирска до Татарской до станции Колония, от Омска до Калачинской до станции Татарская (в Новосибирской и Омской областях).

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru