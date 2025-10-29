Корпорация "РЖД" улучшает сеть пригородных маршрутов с целью увеличения транспортной доступности областей.

11:44

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

ПАО «Российские железные дороги» активно работает над улучшением транспортной инфраструктуры в пригородных районах различных регионов России, внедряя новые и продлевая действующие маршруты.

С начала текущего года компания уже ввела в эксплуатацию более 10 новых пригородных маршрутов на территории 12 субъектов Российской Федерации, включая межрегиональные, такие как:

Киров – Чепецкая (Кировская область);

Переславль-Залесский – Александров (Ярославская область);

Екатеринбург – Верх-Нейвинск (Свердловская область);

Калининград – Советск – Неман (Калининградская область);

Уфа – Челябинск (между Республикой Башкортостан и Челябинской областью);

Нижний Новгород – Саранск (между Нижегородской областью и Республикой Мордовия) и т. д.

Расширение пригородной маршрутной сети и внедрение новых маршрутов становятся возможными благодаря поддержке региональных властей, которые включают дополнительные поезда в транспортный заказ.

В рамках создания новых маршрутов, ПАО «РЖД» проводит ремонтные работы на путях и пассажирской инфраструктуре, а также обновляет подвижной состав за счет приобретения новых вагонов и ремонта существующего парка.

Так, в этом году на железнодорожные пути России компания уже вывела 29 новых составов разных серий – «Финист», ЭП3Д, ЭП2ДМ и вагоны локомотивной тяги (179 новых вагонов). Этими услугами уже пользуются пассажиры пригородных поездов в 13 субъектах Российской Федерации, включая Ленинградскую, Нижегородскую, Ростовскую области, Республики Дагестан и Башкортостан, Алтайский и Приморский края и др.

Процесс расширения сети маршрутов продолжается. В данный момент, холдинг "РЖД" рассматривает возможность продления трех существующих маршрутов в четырех регионах России в начале следующего года: от Алатыря до Красного узла до станции Саранск (в Республике Мордовия и Чувашской Республике), от Новосибирска до Татарской до станции Колония, от Омска до Калачинской до станции Татарская (в Новосибирской и Омской областях).