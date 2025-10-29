Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С начала года до сентября 2025-го Горьковская железная дорога отправила близко к 500 контейнерным составам.

2025-10-29 10:10
С января по сентябрь 2025 года Горьковская железнодорожная магистраль организовала движение почти 500 контейнерных поездов, что на 22% превышает показатель за тот же период 2024 года. Общий вес грузов, отправленных в контейнерах, увеличился на 25% и достиг 932 тыс. тонн.

В течение этого времени сотрудниками Горьковской железной дороги было разработано 12 новых маршрутов для грузовых поездов, которые следуют по расписанию, согласованному с клиентами. Среди них - 11 новых направлений для контейнерных перевозок.

Например, в Кировской области начались перевозки грузов в контейнерах с последующей отправкой на экспорт со станции Вятка до станции Новороссийск, со станции Котельнич-2 до станции Мыс Астафьева, со станции Полой до станций Самур и Астара. Во Владимирской области - со станций Юрьевец до станций Наушки и Мыс Чуркин, а также внутренние перевозки со станции Владимир до станции Хабаровск-2.

В Нижегородской области экспортные перевозки контейнеров начались со станции Доскино до станции Красная Речка, в Татарстане - со станции Восстание до станции Владивосток и со станции Тихорецкая до станции Забайкальск. В Удмуртии - со станции Позимь до станции Мыс Чуркин, в Пермском крае - со станции Каучук до станции Находка-Восточная.

Стоит отметить, что партнеры железной дороги заинтересованы в отправке грузов по согласованному расписанию, а также в рамках услуги "Грузовой экспресс". За 9 месяцев было сформировано 100 "грузовых экспрессов" и около 240 поездов, следующих по специально разработанному графику. Всего такими составами перевезено более 460 тыс. тонн грузов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

