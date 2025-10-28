Из Чувашии в Китай был отправлен первый контейнерный состав, перевозящий горох.

09:30

Впервые контейнерный поезд, перевозящий горох из Чувашии в Китай, был отправлен по Горьковской железнодорожной магистрали. Первый состав, состоящий из 62 контейнеров общим весом около 2 тыс. тонн, начал свой путь со станции Чебоксары и прошел через сухопутный погранпереход Алтынколь в Казахстане.

Поезд был сформирован на грузовом терминале Чебоксары и перевозил продукцию местных аграриев. Стоит отметить, что горох является одной из новых товарных позиций для Горьковской магистрали, которые экспортируются из Чувашии.

«Это отправление является значимым событием для логистики Чувашской Республики, поскольку ранее на станции Чебоксары загружались только отдельные вагоны. Уверен, что успешное открытие этого маршрута привлечет других клиентов и станет основой для долгосрочных контрактов. В настоящее время терминал Чебоксары может обрабатывать до 6 таких контейнерных поездов в месяц», - заявил заместитель начальника Горьковской железной дороги по территориальному управлению Александр Черемнов.

Важно отметить, что в процессе перевозки была использована новая технология лайнер-бэгов в контейнерах, которая обеспечивает защиту груза и делает транспортировку более эффективной и экономичной. Лайнер-бэг - это специальный вкладыш, предотвращающий контакт между грузом и поверхностью контейнера. Ранее для этих целей использовались только вагоны-зерновозы, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.