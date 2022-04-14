Туристический поезд «Ко Дню Победы» отправится к мемориалам Прохоровки и Тулы из Москвы

11:23

Накануне празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне сделает 2 рейса новый туристический поезд «Ко Дню Победы». Он отправится из Москвы и проследует к местам, где прошли одни из самых знаковых сражений, сделает остановки на целый день, чтобы туристы смогли возложить цветы к мемориалам в Прохоровке и в Туле, посетить тематические музеи, включая государственный военно-исторический музей-заповедник «Прохоровское поле», Тульский государственный музей оружия и другие достопримечательности.

Туристический поезд № 927/928 отправится с Восточного вокзала Москвы 30 апреля и 8 мая в 20:30 и прибудет обратно 2 и 10 мая соответственно в 19:15.

Для удобства пассажиров в состав поезда включены комфортабельные вагоны СВ, купейные и плацкартные вагоны. Все они оснащены системами кондиционирования, очистки и обеззараживания воздуха, розетками и USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, а также биотуалетами и душем. Для пассажиров будет работать вагон-ресторан, где можно заказать горячее питание, прохладительные напитки и десерты.

Оформить проездные документы на поезд № 927/928 сообщением Москва – Прохоровка – Тула – Москва можно на официальном сайте ОАО «ЖД», с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах. При оформлении проездных документов онлайн для этого необходимо задать на странице поиска маршрут Москва (Восточный вокзал) – Москва (Восточный вокзал) Тур.

Свою экскурсионную программу пассажиры могут спланировать самостоятельно или оформить отдельные экскурсии в пути у проводника. Также можно приобрести пакетные туры, включающие не только перевозку поездом, но и экскурсионную программу и питание. Подробная информация о туристическом поезде «Ко Дню Победы» есть на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Путешествуй с ЖД».