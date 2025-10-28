Транспортировка пассажиров на двухэтажных поездах увеличилась на 8% в период с января по сентябрь.

09:05

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по сентябрь 2025 года двухярусные поезда перевезли свыше 11,8 млн пассажиров, что на 8,1% превышает показатель за тот же период предыдущего года.

Наиболее востребованными маршрутами являются Москва – Санкт-Петербург, Москва – Брянск и Москва – Воронеж.

В общей структуре перевозок пассажиров доля двухэтажных поездов сейчас достигает около 14%.

Такой рост обусловлен увеличением числа двухярусных вагонов на рельсах России и расширением их маршрутной сети. Так, летом начал ходить новый двухэтажный поезд № 229/230 Самара – Кисловодск, а в ноябре двухярусными станут поезда № 140/139 Брянск – Санкт-Петербург и № 82/81 Белгород – Санкт-Петербург.

Замена одноэтажных вагонов на двухэтажные позволит удовлетворить растущий спрос пассажиров на поездки между центральными регионами и Северо-Западом. При этом график движения поездов останется неизменным для пассажиров.

С учетом нововведений на сети РЖД будет ходить 41 пара двухэтажных поездов по 28 маршрутам.

Вагонный парк ФПК в этом году пополнился уже 95 новыми двухярусными вагонами. Сейчас он насчитывает уже 1174 единицы.