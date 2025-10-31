На встрече в Ярославле, руководство Северной магистрали дало ответы на вопросы, поставленные основными грузоотправителями магистрали.

31-го октября 2025 года в Ярославле прошла встреча, организованная Северной железной дорогой для своих основных партнеров, чьи грузы составляют 70% от всего объема погрузки на магистрали. Среди участников были представители металлургического и химического комплексов из Вологодской области, предприятия лесной промышленности из Вологодской и Архангельской областей, ярославские нефтеперерабатывающие заводы и добывающие компании из Коми и Ямала.

Северная железная дорога подвела итоги работы за период с января по октябрь текущего года: скорость доставки грузов увеличена на 112 км в сутки, оборот грузового местного вагона ускорен на 16%. В 2025 году число станций, откуда отправляются ускоренные контейнерные поезда, увеличено до 30, включая 27 станций, откуда отправляются длинносоставные поезда. Контейнерные маршруты разработаны для экспортных и внутренних перевозок. Также отмечено увеличение средней дальности доставки грузов.

«Мы активно сотрудничаем с партнерами, которые ищут новые рынки сбыта и потребителей для своей продукции. Северная магистраль разрабатывает новые транспортные направления и готова оперативно решать все возникающие вопросы, обеспечивая своевременную и надежную доставку грузов», - заявил и. о. начальника СЖД Олег Холматов.

Участникам встречи была предоставлена информация о действующих правилах недискриминационного доступа к инфраструктуре, в соответствии с которыми происходит согласование заявок на перевозку грузов. Было напомнено о возможности получения скидок на тарифы за перевозку при условии увеличения объемов погрузки.

На встрече также обсуждался предстоящий в 2026 году полный переход на электронный документооборот в соответствии с российским законодательством. Грузовладельцам было рассказано о технологии автоматического согласования заявок на перевозку грузов и о возможных причинах отклонения заявки.

Предприниматели обсудили свои стратегии по улучшению производственных процессов и инфраструктуры общего назначения.

Совещания с грузоотправителями на СЖД проходят регулярно, что способствует совместному созданию технологических решений в области грузоперевозок, отметили в отделе корпоративных коммуникаций СЖД.