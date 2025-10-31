Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На встрече в Ярославле, руководство Северной магистрали дало ответы на вопросы, поставленные основными грузоотправителями магистрали.

2025-10-31 16:48
На встрече в Ярославле, руководство Северной магистрали дало ответы на вопросы, поставленные основными грузоотправителями магистрали.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

31-го октября 2025 года в Ярославле прошла встреча, организованная Северной железной дорогой для своих основных партнеров, чьи грузы составляют 70% от всего объема погрузки на магистрали. Среди участников были представители металлургического и химического комплексов из Вологодской области, предприятия лесной промышленности из Вологодской и Архангельской областей, ярославские нефтеперерабатывающие заводы и добывающие компании из Коми и Ямала.

Северная железная дорога подвела итоги работы за период с января по октябрь текущего года: скорость доставки грузов увеличена на 112 км в сутки, оборот грузового местного вагона ускорен на 16%. В 2025 году число станций, откуда отправляются ускоренные контейнерные поезда, увеличено до 30, включая 27 станций, откуда отправляются длинносоставные поезда. Контейнерные маршруты разработаны для экспортных и внутренних перевозок. Также отмечено увеличение средней дальности доставки грузов.

«Мы активно сотрудничаем с партнерами, которые ищут новые рынки сбыта и потребителей для своей продукции. Северная магистраль разрабатывает новые транспортные направления и готова оперативно решать все возникающие вопросы, обеспечивая своевременную и надежную доставку грузов», - заявил и. о. начальника СЖД Олег Холматов.

Участникам встречи была предоставлена информация о действующих правилах недискриминационного доступа к инфраструктуре, в соответствии с которыми происходит согласование заявок на перевозку грузов. Было напомнено о возможности получения скидок на тарифы за перевозку при условии увеличения объемов погрузки.

На встрече также обсуждался предстоящий в 2026 году полный переход на электронный документооборот в соответствии с российским законодательством. Грузовладельцам было рассказано о технологии автоматического согласования заявок на перевозку грузов и о возможных причинах отклонения заявки.

Предприниматели обсудили свои стратегии по улучшению производственных процессов и инфраструктуры общего назначения.

Совещания с грузоотправителями на СЖД проходят регулярно, что способствует совместному созданию технологических решений в области грузоперевозок, отметили в отделе корпоративных коммуникаций СЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru