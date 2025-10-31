В течение первых 9 месяцев 2025 года, Куйбышевская железнодорожная компания внесла свыше 25,5 миллиардов рублей в бюджеты различных уровней и внебюджетные фонды.

В частности, в Самарской области налоговые отчисления превысили 9 млрд рублей, в Республике Башкортостан - более 1,5 млрд рублей, в Республике Татарстан - более 1,3 млрд рублей, в Ульяновской области - около 493,7 млн рублей, в Пензенской области - более 492,8 млн рублей, в Республике Мордовии - более 438,3 млн рублей.

Куйбышевская железная дорога, включая предприятия холдинга «РЖД» в пределах КбшЖД, является одним из крупнейших налогоплательщиков и своевременно и полностью выплачивает налоги, сообщает служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.