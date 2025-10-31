Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Системы автоматического хранения на станциях Куйбышевской железнодорожной сети с января по сентябрь текущего года были использованы 70 тысяч раз.

2025-10-31 16:23
Системы автоматического хранения на станциях Куйбышевской железнодорожной сети с января по сентябрь текущего года были использованы 70 тысяч раз.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по сентябрь 2025 года 70 тыс. раз пассажиры станций Куйбышевской железнодорожной сети воспользовались автоматическими камерами хранения.

Самыми популярными местами использования этой услуги стали вокзалы в Самаре (около 40 тыс. клиентов), Уфе (почти 14 тыс. посетителей) и Пензе (8 тыс.).

Сервис пользуется спросом благодаря удобству и современным технологиям, которые обеспечивают быстрое и простое размещение багажа. Автоматические камеры хранения оснащены системой оплаты по часам, что позволяет платить только за реальное время использования. Также предусмотрена возможность безналичной оплаты с помощью QR-кода, что сокращает время ожидания и устраняет необходимость стоять в очереди. Электронные чеки отправляются на мобильные устройства клиентов, что также улучшает уровень комфорта для пользователей.

Автоматические камеры хранения на станциях Куйбышевской железной дороги работают 24/7, обеспечивая доступность услуги для всех категорий пассажиров, включая тех, кто путешествует ночью.

Куйбышевская железная дорога продолжает внедрять инновационные решения для улучшения удобства и качества обслуживания на вокзалах, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru