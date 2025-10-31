Системы автоматического хранения на станциях Куйбышевской железнодорожной сети с января по сентябрь текущего года были использованы 70 тысяч раз.

С января по сентябрь 2025 года 70 тыс. раз пассажиры станций Куйбышевской железнодорожной сети воспользовались автоматическими камерами хранения.

Самыми популярными местами использования этой услуги стали вокзалы в Самаре (около 40 тыс. клиентов), Уфе (почти 14 тыс. посетителей) и Пензе (8 тыс.).

Сервис пользуется спросом благодаря удобству и современным технологиям, которые обеспечивают быстрое и простое размещение багажа. Автоматические камеры хранения оснащены системой оплаты по часам, что позволяет платить только за реальное время использования. Также предусмотрена возможность безналичной оплаты с помощью QR-кода, что сокращает время ожидания и устраняет необходимость стоять в очереди. Электронные чеки отправляются на мобильные устройства клиентов, что также улучшает уровень комфорта для пользователей.

Автоматические камеры хранения на станциях Куйбышевской железной дороги работают 24/7, обеспечивая доступность услуги для всех категорий пассажиров, включая тех, кто путешествует ночью.

Куйбышевская железная дорога продолжает внедрять инновационные решения для улучшения удобства и качества обслуживания на вокзалах, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.