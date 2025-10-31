С января по сентябрь текущего года на станциях Горьковской железной дороги было собрано около 10 тонн вторичного сырья.

С января по сентябрь 2025 года, посетители станций Горьковской железнодорожной сети сдали на переработку 287 тыс. пластиковых бутылок и алюминиевых банок общим весом около 10 тонн с помощью специализированных фандоматов. Это на 9% больше, чем в тот же период 2024 года.

Наибольшее количество вторичного сырья было собрано на станциях Чебоксары, Казань, Владимир, Нижний Новгород, Киров и Ижевск.

В фандоматах отходы хранятся до полного заполнения устройств, после чего специализированные компании занимаются их сортировкой, очисткой и измельчением. Затем они повторно используются для создания новых товаров: бутылок, одежды, обуви, мебели и т.д.

За каждую сданную единицу тары пользователи получают бонусные баллы. Впоследствии их можно обменять на скидки у партнерских компаний: крупных торговых сетей, магазинов электроники, бытовой химии, косметики, книг, предприятий общественного питания, сервисных компаний, онлайн-кинотеатров. Для начисления бонусов необходимо ввести номер телефона, зарегистрированный в бонусной программе Ecoplatform, при сдаче тары.

Всего на станциях Горьковской железной дороги установлено 28 фандоматов. Они находятся в Нижнем Новгороде, Казани, Ижевске, Кирове, Владимире, Агрызе, Арзамасе, Дзержинске, Йошкар-Оле, Зеленодольске, Коврове, Чебоксарах, Муроме и Янауле, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.