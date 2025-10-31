С января по сентябрь 2025 года на Северной железной дороге более 14 тыс. пассажиров с ограниченными возможностями получили поддержку.

С января по сентябрь 2025 года на станциях, вокзалах и остановках Северной железнодорожной магистрали 14,1 тыс. людей с ограниченными возможностями передвижения воспользовались специализированной помощью. Это на 9% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Наибольшее количество обращений за помощью было на вокзалах Вологда, Ярославль-Главный, Архангельск, Иваново, Сыктывкар и на станциях Нерехта, Шуя, Тейково, Вичуга, Вожега, Костылево, Тарза, Обозерская, Каджером и Кожва-1. В основном, пассажирам требовалась помощь при посадке или высадке из поезда, сопровождении по вокзалу и переносе багажа.

Отметим, что заявления на получение помощи на железнодорожных станциях, вокзалах и остановках принимаются в Центре поддержки мобильности ОАО «РЖД». Для организации помощи заявление можно подать по телефону 8 (800) 775-00-00, в приложении «РЖД Пассажирам» или по электронной почте: info@rzd.ru. Заявление следует подать не позднее, чем за сутки до даты предоставления помощи.

Пассажиры могут воспользоваться услугами встречи, оформления проездных документов, сопровождения при передвижении по территории вокзального комплекса, посадки в поезд и т.д. При необходимости пассажирам предоставят кресло-коляску или каталку для перемещения в лежачем положении. Все эти услуги предоставляются бесплатно, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.