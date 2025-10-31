В течение первых 9 месяцев 2025 года, более 13 тысяч пассажиров с ограниченными возможностями получили специализированную поддержку на станциях Юго-Восточной железнодорожной сети.

11:05

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С первого месяца года до сентября 13727 пассажиров с ограниченными возможностями воспользовались услугами сопровождения на станциях Юго-Восточной железной дороги. Это на 12% больше, чем в тот же период предыдущего года. Больше всего заявок было сделано на вокзалах Воронеж-1 (2593), Воронеж-Южный (2312), Белгород (1528), Липецк (1447) и Лиски (112).

Пассажиры с ограниченной мобильностью могут быстро получить помощь в оформлении билетов, перемещении по вокзалу (кассовые залы, залы ожидания, камеры хранения, медицинские пункты и другие объекты), а также при посадке в поезд. При необходимости им предлагаются специальные технические средства - подвижные вертикальные подъемные платформы для посадки в вагон с низкой платформой, наклонные стационарные подъемники, устройства для подъема по лестнице.

В ноябре 2024 года на вокзалах Воронеж-1 и Белгород были открыты специализированные залы ожидания, учитывающие потребности всех категорий пассажиров с ограниченной мобильностью. Эти помещения оборудованы индукционными устройствами, комфортной мягкой мебелью и местами для посетителей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, включая тех, кто передвигается на колясках.

Услугами Центра поддержки мобильности ОАО «РЖД» можно воспользоваться, подав заявку по бесплатному номеру 8 (800) 775-00-00, в приложении «РЖД Пассажирам» или по электронной почте: info@rzd.ru. Также пассажиры с ограниченными возможностями могут получить помощь на месте, обратившись к дежурному персоналу на вокзалах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.