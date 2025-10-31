Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В течение первых 9 месяцев 2025 года, более 13 тысяч пассажиров с ограниченными возможностями получили специализированную поддержку на станциях Юго-Восточной железнодорожной сети.

2025-10-31 11:05
В течение первых 9 месяцев 2025 года, более 13 тысяч пассажиров с ограниченными возможностями получили специализированную поддержку на станциях Юго-Восточной железнодорожной сети.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С первого месяца года до сентября 13727 пассажиров с ограниченными возможностями воспользовались услугами сопровождения на станциях Юго-Восточной железной дороги. Это на 12% больше, чем в тот же период предыдущего года. Больше всего заявок было сделано на вокзалах Воронеж-1 (2593), Воронеж-Южный (2312), Белгород (1528), Липецк (1447) и Лиски (112).

Пассажиры с ограниченной мобильностью могут быстро получить помощь в оформлении билетов, перемещении по вокзалу (кассовые залы, залы ожидания, камеры хранения, медицинские пункты и другие объекты), а также при посадке в поезд. При необходимости им предлагаются специальные технические средства - подвижные вертикальные подъемные платформы для посадки в вагон с низкой платформой, наклонные стационарные подъемники, устройства для подъема по лестнице.

В ноябре 2024 года на вокзалах Воронеж-1 и Белгород были открыты специализированные залы ожидания, учитывающие потребности всех категорий пассажиров с ограниченной мобильностью. Эти помещения оборудованы индукционными устройствами, комфортной мягкой мебелью и местами для посетителей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, включая тех, кто передвигается на колясках.

Услугами Центра поддержки мобильности ОАО «РЖД» можно воспользоваться, подав заявку по бесплатному номеру 8 (800) 775-00-00, в приложении «РЖД Пассажирам» или по электронной почте: info@rzd.ru. Также пассажиры с ограниченными возможностями могут получить помощь на месте, обратившись к дежурному персоналу на вокзалах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru