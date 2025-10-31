В городе Чита состоялась экспозиция исторических снимков, отображающих процесс строительства Забайкальской железнодорожной магистрали.

31 октября, в день 175-летия со дня рождения Александра Пушечникова, в Инженерном центре магистрали прошла выставка исторических фотографий из альбома «Инженеру А. Н. Пушечникову въ память постройки Забайкальской ж. д. 6 участка от Н. С. Самойлова 1895 годъ 1900».

Энтузиасты истории железнодорожного транспорта имели возможность в интерактивном режиме просмотреть уникальные изображения мостов, паровозных депо, железнодорожных станций, вокзалов, мастерских и других объектов участка Забайкальской магистрали от станции Петровский Завод до станции Сретенск. Фотографии демонстрировали результаты труда выдающегося российского инженера и опытного строителя железных дорог Александра Пушечникова.

Посетители могли не только оценить индустриальные пейзажи конца XIX века, представленные на репринтных листах формата А3, но и в специальных перчатках пролистать страницы оригинального издания, а также узнать больше о работе знаменитого строителя магистрали.

Экспозиция была организована в честь 125-летия Забайкальской железной дороги и 175-летия со дня рождения Александра Пушечникова, как сообщила служба корпоративных коммуникаций Забайкальской железной дороги.