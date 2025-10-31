С января по сентябрь текущего года, более 22 тысяч маломобильных пассажиров получили поддержку на станциях Горьковской железнодорожной линии.

В период с января по сентябрь 2025 года на вокзалах Горьковской железной дороги было оказано специализированное содействие 22,2 тыс. пассажирам с ограниченными возможностями. Это на 9% больше, чем в тот же период 2024 года.

Заявления принимаются в Центре поддержки мобильности ОАО «РЖД». Большинство обращений пришло от посетителей вокзалов Нижний Новгород (5 тыс.), Киров (3,8 тыс.), Казань (2,5 тыс.) и Ижевск (1,8 тыс.).

Персонал Центра встречает пассажиров с ограниченными физическими способностями, помогает им оформить билеты, сопровождает по территории вокзала и при посадке в поезд. При необходимости пассажиру предоставляются кресло-коляска или носилки для лежачих больных, а также помощь в перевозке багажа. Все эти услуги предоставляются бесплатно.

Центр поддержки мобильности ОАО «РЖД» работает круглосуточно без выходных. Информацию о предоставляемых услугах, подачу заявки на сопровождение и помощь, бронирование мест в поездах дальнего следования можно осуществить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам с ограниченными возможностями» или по телефону: 8 (800) 775-00-00. Заявку можно подать за три дня до поездки, но не позднее чем за 24 часа до предоставления услуг, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.