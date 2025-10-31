Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Празднование Дня народного единства на Забайкальской магистрали будет включать в себя тематические мероприятия и спортивные состязания.

2025-10-31 09:09
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Забайкальская железная дорога планирует провести обширный ряд мероприятий, посвященных Дню народного единства, который в России празднуют 4 ноября, в городах и населенных пунктах Забайкальского края и Амурской области. В течение нескольких дней пройдут различные культурные, образовательные и патриотические события, а также благотворительные акции. Эти мероприятия помогут объединить россиян разных возрастов и этнической принадлежности, напомнив о важности исторической памяти и гражданского единства.

В поселке Карымское 4 ноября корпоративные волонтеры проведут легкоатлетический забег и благотворительную акцию в центре помощи детям, лишенным родительского попечения. Встреча с детьми начнется с рассказа о истории и значении праздника. После этого будут организованы мастер-класс по аквагриму с цветами российского флага, хоровое исполнение патриотических песен и интересный квест. Волонтеры также вместе с детьми создадут коллективный плакат.

Библиотеки магистрали устроят выставки, тематические конкурсы рисунков и рассказов, заседания «круглых столов», информационные часы и квизы в Петровске-Забайкальском, Хилке, Чите, Шилке, Чернышевске, Аксеново-Зиловском, Шимановске, Свободном и Белогорске.

1 ноября в культурно-спортивных комплексах ЗабЖД в городах Хилок, Борзя и Могоча, а также в клубах железнодорожников в поселках Амазар и Уруша состоятся концерты. В Могоче в этот же день пройдет турнир по бильярду.

Читинский дворец культуры железнодорожников станет центральной ареной праздничного мероприятия. 1 ноября на его сцене будет представлена программа под названием «Россия – это мы!». Владимир Антонец, глава Забайкальской железной дороги, вручит награды лучшим работникам производства. Артисты из шоу-проекта «ВнеВременье», народной цирковой студии «Радость», вокальных коллективов «Новый мотив» и «Левада», а также танцевальной команды «sТАНЦЫиЯ-75» исполнят любимые песни и танцевальные номера для зрителей, сообщает служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.

