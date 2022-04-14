Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Дополнительные поезда будут курсировать на Горьковской железной дороге в праздничные дни мая

2022-04-14 11:20
В период майских праздничных дней с вокзалов и станций Горьковской железной дороги отправится ряд дополнительных поездов. Они будут курсировать на наиболее востребованных направлениях Горьковской железной дороги в период с 28 апреля по 12 мая.

Между Казанью и Москвой назначены дополнительные поезда №№ 215, 276, 237/238, 273/274, 275/290, 289/290, 295/290, 295/296, 295. Также дополнительный поезд № 253/254 свяжет столицу Татарстана с Санкт-Петербургом.

Дополнительные поезда №№ 231, 232, 293, 494 свяжут Москву с Ижевском, №№ 218/217, 228/227, 260/259 – с Чебоксарами и № 226/225 – с Йошкар-Олой.

Между Нижним Новгородом и Москвой назначены дополнительные поезда №№ 235/236 и 248/247. Дополнительные поезда №№ 252/251 и 237/238 свяжут Киров с Москвой, № 223/224 с Санкт-Петербургом.

Также в апреле-мае 5 дополнительных рейсов совершит поезд № 339/340 сообщением Нижний Новгород – Новороссийск.

Оформить проездные документы можно в билетных кассах АО «ФПК», на сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам», через транзакционные терминалы самообслуживания и мобильное приложение «ЖД Пассажирам».

Ежедневно получать информацию о новых скидках и специальных тарифах для покупки билетов пассажиры могут в телеграм-канале АО «ФПК» «Скидки на поезд». Подписаться на него можно, перейдя по ссылке или набрав в строке поиска мессенджера «Телеграм» название канала.

Дополнительную информацию о расписании поездов дальнего следования можно узнать в едином информационно-сервисном центре ОАО «ЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «ЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

