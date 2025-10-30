ОАО "ФГК" усовершенствует транспортировку белорусских удобрений в специализированных контейнерах.

16:30

АО «ФГК» активно работает над укреплением партнерских связей с белорусскими коллегами, включая производителей минеральных удобрений, предприятия транспортного машиностроения и Белорусскую железную дорогу, с целью расширения сегмента перевозок грузов в специализированных контейнерах.

Дмитрий Мурев, генеральный директор АО «ФГК», отметил: «Мы активно работаем над развитием сегмента перевозок грузов в специализированных контейнерах, включая перевозку белорусских минеральных удобрений. Для привлечения дополнительной грузовой базы, использования собственного парка платформ и специализированных контейнеров, а также загрузки портов Северо-Запада России, мы провели ряд встреч с участниками рынка грузовых железнодорожных перевозок, включая одного из крупнейших производителей удобрений в Беларуси. Хочу особенно отметить конструктивные переговоры с руководством Белорусской железной дороги, в ходе которых мы подвели итоги нашего сотрудничества в области организации перевозок грузов и обсудили перспективы реализации совместных проектов, включая увеличение длины контейнерных поездов, эксплуатацию скоростных фитинговых 6-осных платформ «Заря» и инновационных 8-осных полувагонов «Урал» для перевозки грузов по маршруту Калий Белорусской железной дороги – Автово ОЖД. Благодаря совместной работе и оперативному взаимодействию с представителями вагонного хозяйства Белорусской железной дороги и АО «ФГК» нам удалось обеспечить эксплуатацию нашего парка вагонов с высоким уровнем технической годности и снизить время простоя и ремонта вагонов».

С целью сокращения транспортных расходов, АО «ФГК» также изучает возможные места для ремонта bulk-контейнеров, которые с 2023 года используются на территории Республики Беларусь. В результате обсуждений с руководством ЗАО «Осиповичский завод транспортного машиностроения» были определены ключевые направления для совместного прогресса и сотрудничества в области ремонта, модернизации и технического обслуживания контейнеров.

В составе АО «ФГК» находятся 2,6 тыс. открытых контейнеров Open Top для перевозки угля, рудных концентратов, строительных материалов, машин, оборудования, металлопроката, других грузов III класса; 3,4 тыс. bulk-контейнеров для перевозки минеральных удобрений, зерновых и зернобобовых культур, продукции неорганической химии и комбикормовой промышленности, универсальных тарно-штучных грузов; 50 танк-контейнеров для нефтепродуктов, химикатов и пищевых грузов.