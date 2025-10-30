Изменения в графике движения пригородных поездов Московской железнодорожной сети ожидаются во время ноябрьских праздников

14:45

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С целью повышения уровня обслуживания пассажиров во время празднования Дня народного единства, движение пригородных поездов на Мосузле будет проходить следующим образом:

31 октября 2025 года – по расписанию четверга;

1 ноября – по расписанию пятницы;

2 и 3 ноября – по расписанию субботы;

4 ноября – по расписанию воскресенья;

5 ноября – по расписанию понедельника.

В связи с переносом выходных и ожидаемым изменением пассажирского трафика, были изменены дни работы некоторых экспрессов.

Так, на Горьковском направлении экспресс № 7085/7086 Площадь Трех Вокзалов – Владимир будет работать 31 октября и 1 ноября, № 7077/7078 Площадь Трех Вокзалов – Петушки – 30 и 31 октября, № 7089/7090 Площадь Трех Вокзалов – Владимир – 1 ноября, № 7079/7080 Владимир – Площадь Трех Вокзалов – 4 ноября.

На Казанском направлении 30 и 31 октября будут работать поезда № 7090 Москва – Пл. 88 км и № 7140 Москва – Раменское. 1 ноября на маршруте Москва – Рязань-2 будут работать поезда №№ 7050 и 7052. С 2 по 4 ноября будут работать поезда № 7084 Москва – Рязань-1 и в обратную сторону № 7085. На маршруте между станциями Черусти и Вековка будут работать 1 ноября электропоезда с увеличенным до 11 количеством вагонов: №№ 6382, 6390, 6839, 6857.

На Киевском направлении экспресс Москва – Калуга-1 (№ 7005/7006) будет работать с 1 по 4 ноября, а № 7025/7026 Москва – Калуга-1 и № 7027/7028 Калуга-1 – Москва – с 2 по 4 ноября. Еще один экспресс – № 7007/7008 Москва – Калуга-1 – будет работать 30 и 31 октября и 1, 4 ноября. В обратном направлении экспресс № 7023/7024 будет работать 1 и 4 ноября.

Экспресс № 7041 на маршруте Москва – Тула-1 по Курскому направлению будет работать 30, 31 октября, 1 и 4 ноября, а № 7040 Тула-1 – Москва – 30, 31 октября, 1 и 2 ноября. Вечерний поезд № 7157 Москва – Серпухов отправится 30–31 октября, а № 7051 Москва-Тула – 1 ноября. Также, 1 и 2 ноября поезда № 7012/7011/7021 и № 7016/7015/7025 будут следовать по маршруту Москва-Пасс.-Курская – Волоколамск – Муравьево, а в обратном направлении – № 7028/7018/7017.

По Павелецкому направлению экспрессы №№ 7301/7303 и 7302/7304 на маршруте Москва – Венев – Узловая-1 будут работать 30, 31 октября и 1 ноября.

На Савёловском направлении экспрессы выходного дня №№ 7042 и 7043, следующие между Москвой и Большой Волгой (Дубна), будут перевозить пассажиров 2, 3 и 4 ноября.

По Ярославскому направлению экспрессы № 7011 Александров-1 – Москва и № 7012 Москва – Александров-1 будут в расписании 30, 31 октября, 1 и 2 ноября, а другие экспрессы – №№ 7021 и 7022 – будут следовать между Москвой и Александровом 30, 31 октября, 1 и 4 ноября. Пригородный поезд № 6439 на участке Киржач – Александров-1 будет перевозить пассажиров 30, 31 октября, 1, 2 и 5 ноября. В обратном направлении поезд № 6450 совершит рейсы 30, 31 октября, 1, 4 и 5 ноября.

Московская железная дорога призывает пассажиров, которые планируют путешествовать в предпраздничные и праздничные дни, заблаговременно изучить все изменения в расписании движения пригородных поездов. Это можно сделать на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщает служба корпоративных коммуникаций МЖД.