За период с января по сентябрь текущего года, двухэтажные вагоны "Иван Паристый" перевезли свыше 1 миллиона пассажиров.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по сентябрь 2025 года дневные скорые поезда "Иван Паристый", следующие между Москвой и Брянском, перевезли свыше 1 млн пассажиров, войдя в топ-3 самых востребованных двухэтажных поездов на железнодорожной сети "РЖД".

Двухэтажные составы "Иван Паристый" были введены в эксплуатацию 25 декабря 2019 года. Вагоны оснащены системами климатического контроля и биотуалетами, а в купе установлены розетки для подзарядки мобильных устройств. В каждом двухэтажном поезде предусмотрены вагоны для удобства путешествия маломобильных пассажиров. Также имеется вагон-бистро.

"Иван Паристый" отправляется ежедневно, время в пути составляет немного более 4 часов.

Билеты доступны для покупки на официальном сайте ОАО "РЖД", в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", а также в железнодорожных кассах, информирует служба корпоративных коммуникаций МЖД.