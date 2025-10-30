Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Во время ноябрьских выходных в Красноярском регионе будет изменено расписание субурбанских поездов на Красноярской железной дороге.

2025-10-30 12:19
В связи с празднованием Дня народного единства в ноябрьские выходные, в Красноярском крае будет изменен график движения электропоездов КрасЖД.

Это делается для удобства пассажиров.

31 октября пригородные поезда будут следовать по четверговому расписанию. В субботу, 1 ноября, большинство маршрутов будут работать по пятничному расписанию. В воскресенье, 2 ноября, и в понедельник, 3 ноября, электропоезда будут следовать по субботнему расписанию. Во вторник, 4 ноября, все маршруты будут работать по воскресному расписанию.

Также в праздничные дни по специальному графику будут работать пригородные экспрессы, которые обслуживают самые длинные региональные маршруты.

Ускоренные электрички Красноярск – Иланская – Решоты и Красноярск – Боготол отправятся из Красноярска в субботу, 1 ноября, а в обратном направлении – во вторник, 4 ноября. Пригородный поезд Красноярск – Мана – Красноярск будет работать 2 и 4 ноября.

Количество вагонов на самых востребованных маршрутах увеличится до 6-10.

На маршрутах Решоты – Чунояр и Ачинск – Лесосибирск будет действовать обычное расписание в соответствии с календарными днями, учитывая изменения, внесенные в октябре.

Компания «Краспригород» призывает пассажиров заранее ознакомиться с расписанием перед планированием поездок. Его можно уточнить по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» или с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам», сообщает служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

