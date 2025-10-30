Расписание движения некоторых пригородных электропоездов в Свердловской области будет откорректировано на праздничные выходные в ноябре.

12:01

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В период праздников и выходных с 2 по 4 ноября 2025 года на Свердловской железнодорожной линии произойдут изменения в расписании некоторых пригородных поездов. Будут добавлены дополнительные рейсы электропоездов, которые обычно ходят по выходным, а также отменены поезда, работающие только в рабочие дни. Перевозки осуществляет АО «Свердловская пригородная компания» (СПК).

Межрегиональные пригородные поезда № 7028/7008 Екатеринбург – Верхний Уфалей – Челябинск (отправление в 11:41, время указано местное) и № 7007/7027 Челябинск – Верхний Уфалей – Екатеринбург (отправление в 13:42) будут дополнительно курсировать 4 и 5 ноября. Обычно эти поезда ходят с пятницы по понедельник.

Электропоезда №№ 6453 и 6463 Екатеринбург-Пассажирский – Нижний Тагил (отправление в 10:33 и в 19:31 соответственно) будут дополнительно ходить 3 и 4 ноября. Обычно они работают по субботам и воскресеньям.

Электрички Сысерть – Керамик – Екатеринбург-Сортировочный №№ 6130/6131/6132 и Керамик – Нижний Тагил №№ 6447/6461, которые обычно ходят только по рабочим дням, будут работать 1 ноября, но отменены 3 и 4 ноября.

Электропоезда Аэропорт Кольцово – Екатеринбург-Пассажирский – Аэропорт Кольцово №№ 6053/6054/6057, которые обычно ходят с понедельника по субботу, будут работать 2 ноября, но отменены 4 ноября.

Скорый поезд № 7051 Екатеринбург – Шаля (отправление в 17:37) будет работать 1 и 4 ноября, но отменен 31 октября и 2 ноября. Обычно он ходит по пятницам и воскресеньям.

Скорый поезд № 7052 Шаля – Екатеринбург (отправление в 04:38) будет работать 2 и 5 ноября, но отменен 1 и 3 ноября. Обычно он ходит по субботам и понедельникам.

Скорый поезд № 7066 Нижний Тагил – Екатеринбург (отправление в 11:58) будет работать 4 ноября, но отменен 2 ноября. Обычно он ходит по воскресеньям.

Мы призываем пассажиров проверять расписание перед планированием поездки. Все детали и изменения доступны в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на веб-сайте СПК, а также на железнодорожных станциях и в пригородных кассах, как сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.