Магистраль Горького и ПГУПС планируют усиливать персональный и новаторский ресурс сферы железнодорожного транспорта.

11:18

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Соглашение о сотрудничестве в области развития кадрового и инновационного потенциала транспортной сферы было подписано между Горьковской железной дорогой и Петербургским государственным университетом путей сообщения имени Императора Александра I. Подписи под документом поставили начальник Горьковской магистрали Сергей Дорофеевский и ректор университета Олег Валинский.

Целью соглашения является развитие кадрового и инновационного потенциала в железнодорожной отрасли. В рамках этого соглашения планируется подготовка специалистов, внедрение цифровых технологий и реализация совместных научно-технических проектов. Также стороны намерены сотрудничать в области инноваций, технологического развития и внедрения цифровых решений в транспортной логистике.

«Мы намерены совместно с представителями университета внедрять инновационные решения в различных проектах для развития интеллектуального потенциала транспортной системы России. Это стало возможным, в том числе, благодаря федеральной образовательной программе «Приоритет–2030», которая применяет принципы практико-ориентированного обучения в вузах», – заявил Сергей Дорофеевский.

Подписание этого соглашения произошло в рамках VI Международной научно-практической конференции «Развитие инфраструктуры и логистических технологий в транспортных системах». Участники конференции обсуждали вопросы развития международных транспортных коридоров, улучшения железнодорожных подходов к портам России, применения цифровых и автоматизированных решений в логистике с учетом информационной безопасности перевозок и международного опыта работы российских компаний, а также вопросы взаимодействия участников перевозочного процесса и кадрового обеспечения отрасли.

Отметим, что Горьковская магистраль и ПГУПС уже долгое время успешно сотрудничают. Например, 5 июня 2025 года в Горьковском центре инновационного развития в Нижнем Новгороде прошла публичная предзащита комплексной квалификационной работы студентов университета на тему «Проект железнодорожной линии Яранск – Котельнич». Студенты разработали различные варианты эффективного строительства мостов, станций и другой инфраструктуры, необходимой для реализации данного проекта.

Горьковская магистраль систематически осуществляет набор мер, направленных на улучшение инструментов для повышения квалификации и подготовки будущих сотрудников. Это включает регулярные встречи руководства с студентами соответствующих образовательных учреждений, а также организацию совместных стратегических сессий между железнодорожниками и профессиональным сообществом, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.