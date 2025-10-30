Северная железнодорожная компания продолжает усовершенствование технологий, способствующих экономии ресурсов и сохранению окружающей среды.

В период с января по сентябрь 2025 года Северная железная дорога продолжала работу, целью которой является уменьшение негативного влияния на окружающую среду. За эти 9 месяцев выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников уменьшились на 4,3% по сравнению с тем же периодом 2024 года, а сброс недостаточно очищенных сточных вод уменьшился на 2%. Было передано на вторичную переработку 76 тонн бумаги, пластика и других отходов. В ходе корпоративной акции «Зеленая пятница», проводимой каждый месяц, удалось сэкономить 28,9 тыс. кВт электроэнергии, 15 тонн угля, бензина, дизельного топлива и мазута.

Для снижения негативного влияния на окружающую среду на железной дороге используются ресурсосберегающие и экологически чистые технологии: перевод котельных на альтернативные виды топлива, использование бережных методов очистки сточных вод, рациональное использование ресурсов, соблюдение технологических процессов при эксплуатации объектов и техники, проведение плановых работ по их обслуживанию и содержанию.

Экологическая ситуация и влияние на нее железнодорожных предприятий постоянно контролируются. С января по сентябрь на Северной железной дороге специалисты объединенной экологической лаборатории Центра охраны окружающей среды провели 8,6 тыс. анализов атмосферного воздуха, сточных вод, питьевой воды, почв, измерений показателей уровня шума и вибрации.

Сотрудники железной дороги активно участвуют в экологических акциях. Например, в сентябре текущего года 6,5 тыс. работников СЖД приняли участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия». Они собрали около 67 тонн мусора, провели уборку 75 га производственных территорий и общественных пространств городов и других населенных пунктов – парков, скверов и т. д., сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.