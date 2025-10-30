Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Во время ноябрьских праздников на Калининградской железнодорожной линии произойдут изменения в графике движения пригородных электропоездов.

2025-10-30 10:47
Во время ноябрьских праздников на Калининградской железнодорожной линии произойдут изменения в графике движения пригородных электропоездов.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Во время ближайших выходных и праздников на Калининградской железнодорожной линии будет действовать следующий график движения пригородных поездов: 1 ноября 2025 года на всех маршрутах будет применяться расписание рабочего дня, с 2 по 4 ноября - расписание нерабочего дня.

В частности, на Неманском маршруте вечерний рельсовый автобус, отправляющийся с Южного вокзала в 18:21, будет в пути 1 и 4 ноября. Утренний поезд из Немана запланирован на 2 ноября. Вечерний "студенческий" поезд из Немана в Калининград переносится с 2 на 4 ноября.

На Багратионовском маршруте с 1 по 4 ноября запланированы 2 пригородных поезда. Время отправления с Южного вокзала - 08:25, со станции Багратионовск - 14:15.

На Мамоновском маршруте с 1 по 4 ноября будут работать рельсовые автобусы, отправляющиеся с Южного вокзала в 10:25, из Мамоново - в 16:20.

С 5 ноября 2025 года все пригородные поезда будут следовать по маршрутам в соответствии с действующим расписанием.

Свежую информацию о расписании движения пригородных поездов можно будет получить на официальном сайте АО «КППК», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и в телеграм-боте «Электрички РЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru